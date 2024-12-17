إيلاف من لندن: كشف بابا الفاتيكان فرانسيس النقاب عن أن انتحاريين خططوا لمهاجمته أثناء زيارته للعراق وأن الاستخبارات البريطانية ابلغت نظيرتها العراقية بالمخطط.

جاء الكشف في مقتطفات صدرت حديثًا من سيرته الذاتية القادمة، وفيها يقول البابا إن الارهابيين قتلوا قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم خلال زيارته العام 2021.

وفي السيرة يكشف البابا فرانسيس كيف أبلغت المخابرات البريطانية الشرطة العراقية عندما وصل إلى بغداد أن امرأة ترتدي متفجرات كانت متجهة نحو الموصل وكانت تخطط لتفجير نفسها أثناء الزيارة البابوية.

ويقول البابا، 88 عامًا، في مقتطفات من كتاب "الأمل: السيرة الذاتية" الذي نشرته صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليومية: "كانت شاحنة متجهة إلى هناك بسرعة بنفس النية".

وفي الكتاب، قال البابا إنه سأل لاحقًا فريق أمن الفاتيكان عما حدث للمفجرين الانتحاريين. ويكتب فرانسيس: "أجاب القائد بشكل مقتضب،" لم يعودوا هنا ".

ويتابع البابا: "لقد اعترضتهم الشرطة العراقية وجعلتهم ينفجرون. لقد أذهلني هذا أيضًا: حتى هذه هي الثمرة السامة للحرب".

الرحلة الأولى

يذكر أن الرحلة إلى العراق كانت في مارس 2021 هي الأولى التي يقوم بها البابا وجاءت مع استمرار جائحة كوفيد.

وكانت مدينة الموصل الشمالية مقرًا لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، الذين أفرغ حكمهم المروع المنطقة إلى حد كبير من مجتمعاتها المسيحية.

وعلى الرغم من التهديدات بالقنابل، استمرت الزيارة كما هو مخطط لها في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأصبحت واحدة من أكثر رحلات فرانسيس الخارجية إيلامًا. ووقف وسط حطام كنيسة في الموصل، وحث مسيحيي العراق على مسامحة الظلم الذي تعرضوا له من قبل المتطرفين المسلمين وإعادة البناء.

من المقرر إصدار كتاب الأمل: السيرة الذاتية، الذي كتبه مع المؤلف الإيطالي كارلو موسو، في أكثر من 80 دولة الشهر المقبل في بداية العام المقدس للفاتيكان.