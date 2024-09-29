إيلاف من بروكسل: قال البابا فرانسيس الأحد إن الأساقفة الذين أساءوا إلى الأطفال يجب تقديمهم إلى العدالة وليس حمايتهم من قبل سلطات الكنيسة، بعد عدة أيام من الغضب العام في بلجيكا بسبب سجل الكنيسة الكاثوليكية المظلم في التعتيم على الاعتداء الجنسي على الأطفال في صفوفها.

وقال فرانسيس في تصريحات لآلاف الأشخاص الذين تجمعوا لحضور قداس في في بروكسل في ختام زيارته للبلاد: "يجب أن يخرج الشر إلى العلن، لا ينبغي أن يكون الشر مخفيا".

وأضاف: "ليكن الأمر معروفا، كما فعل بعض ضحايا الانتهاكات، وبشجاعة، فليكن معروفا، وليحاكم المسيء. ليُدان المُسيء، سواء كان علمانيا أو كاهنا أو أسقفا، ليحاكم المسيء".

جاءت هذه التصريحات في ختام رحلة بابوية غير عادية إلى بلجيكا انتقد خلالها ملك البلاد ورئيس وزرائها البابا لفشل الكنيسة الكاثوليكية في التعامل مع إساءة معاملة الأطفال وحثوه على فعل المزيد، وفقاً لما نقلته "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو خلال اجتماعه مع فرانسيس وملك بلجيكا فيليب في قلعة لاكن في بروكسل يوم الجمعة: "الكلمات وحدها لا تكفي، يجب أيضا اتخاذ خطوات ملموسة".

700 انتهاك للأطفال

منذ عام 2012، تم الإبلاغ عن أكثر من 700 حالة إساءة معاملة الأطفال في بلجيكا. ومن بين الأحداث الأكثر إيلاما كانت معاملة الكنيسة المتساهلة لأسقف بروج روجر فانجيلوي، الذي سُمح له بالتقاعد في عام 2010 بعد اعترافه بالاعتداء الجنسي على ابن أخيه لمدة 13 عاما. تم عزل الأسقف من قبل فرانسيس في وقت سابق من هذا العام في محاولة واضحة لرسم خط تحت هذه الملحمة.

وأشار البابا يوم الأحد أيضًا إلى اجتماعه الذي استمر ساعتين يوم الجمعة مع 17 من ضحايا الانتهاكات، طالب الكثير منهم بتعويضات بعد أن تركتهم تجربتهم على أيدي القساوسة في ندوب نفسية ومعوزين.

لا تتستروا على المنتهكين

"سمعت معاناتهم كضحايا سوء معاملة وأكرر هنا: في الكنيسة هناك مكان للجميع، الجميع، الجميع، ولكننا جميعًا سنُدان، ولا مكان للإساءة، ولا مكان للتستر على الإساءة. وقال الأحد: "أطلب من الجميع: لا تتستروا على الانتهاكات، أنا أسأل الأساقفة: لا تتستروا على الانتهاكات، إدانة المسيئين ومساعدتهم على الشفاء من مرض سوء المعاملة هذا."

صديق البابا اعتدى على النساء لمدة 30 عاماً؟

وبينما اتخذ فرانسيس خطوات لزيادة الشفافية وإحباط إخفاء الانتهاكات، فقد تعرض أيضًا للتدقيق بسبب تعامله مع القضايا الأقرب إليه شخصيًا. وقد أثار انتقادات حادة، على سبيل المثال، بعد تقارير تفيد بأنه سعى إلى حماية صديقه، القس والفنان السلوفيني ماركو روبنيك، الذي زُعم أنه اعتدى جنسياً على عدة نساء على مدى فترة امتدت إلى 30 عاماً.

كما تؤدي الانتهاكات المتفشية للقاصرين إلى اتساع الخلافات بين روما ومؤتمرات الأساقفة ذات النفوذ في ألمانيا وسويسرا وبلجيكا، والتي ضغطت في السنوات الأخيرة على الفاتيكان لتحديث قانون الكنيسة القديم لتوفير حماية أفضل للقاصرين.