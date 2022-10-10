قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



مجلس أوروبا (فرنسا): منحت جائزة فاكلاف هافل لحقوق الإنسان لعام 2022 التي يمنحها مجلس أوروبا، الاثنين في ستراسبورغ للمعارض الروسي المسجون فلاديمير كارا مورزا الذي وجه اليه القضاء الروسي تهمة "الخيانة العظمى" قبل فترة قصيرة.

أعلن رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الهولندي تيني كوكس لدى تسليمه الجائزة "يتطلب الأمر شجاعة كبرى في روسيا اليوم لمعارضة النظام القائم. أظهر فلاديمير كارا مورزا شجاعة كبرى من زنزانته".

وتكافئ الجائزة على الأعمال الاستثنائية للمجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان.

هذا الصحافي السابق المقرب من المعارض بوريس نيمتسوف الذي اغتيل في عام 2015، أودع السجن لانتقاده الحرب في أوكرانيا التي شنتها روسيا.

ووجهت اليه الخميس تهمة "الخيانة العظمى" التي يعاقب عليها بالسجن لمدة عشرين عاماً أو أكثر.

وقال المعارض المسجون في نص قرأته في المجلس في ستراسبورغ زوجته ايفغينيا كارا مورزا "ببدء غزوه الوحشي لأوكرانيا، شن بوتين حرباً أخرى: حرب على الحقيقة في بلدنا".

وأهدت هذه الجائزة لأولئك "الذين رفضوا لزوم الصمت أمام هذه الفظائع وإن كان على حساب حريتهم الشخصية".