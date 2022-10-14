الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 15:00 GMT آخر تحديث : الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 11:10 GMT أفريقيا والعالم في صور عرض أزياء في معبد حتشبسوت وموز الجنة ومصارعة في طرابلس! - بي. بي. سي. 0Reuters هذا الرجل يستمتع بتناول الأرز وموز الجنة في أحد الأسواق في العاصمة النيجيرية أبوجا+A-Aقراؤنا من مستخدمي تلغرام يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرامإضغط هنا للإشتراك موظفة في سلسلة السينما الفرنسية، باثي، تسير في دار سينما افتتحت حديثا في العاصمة السنغالية داكار يوم الجمعة. وصفت الدار بأنها أكبر سينما في غرب إفريقيا.شاب من جنوب إفريقيا يركب دراجة في حدث يديره طاقم "سويتو ستريت فايترز" حيث يجتمع مئات الشباب من البلدة للتنافس على من يقدم أفضل أداء، بما في ذلك الدراجة ذات المظهر الأفضل.هناك المزيد من النشاطات في تونس الذي تقدّم فيه جمعية اسطمبالي للثقافة الفنية عرضا يسمى مولودية، للاحتفال بمولد النبي محمد، المعروف بالمولد .يشهد المغرب المزيد من الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، حيث تحضر هؤلاء النساء مراسم دينية في العروي في شمال شرق ولاية الناظور.عارضون يشاركون في عرض أزياء للمصمم ستيفانو ريتشي، في معبد حتشبسوت، في الدير البحري بالأقصر جنوبي مصر. يحتفل ستيفانو ريتشي بعيده الخمسين في عالم صناعة الأزياء.في العرض نفسه، عارضو أزياء أمام مبنى فرعوني.استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الغاني نانا أكوفو أدو في قصر الإليزيه يوم الخميس. قبل أيام، حصل أكوفو-أدو على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة السوربون في باريس لعمله كرئيس على ترسيخ القيم الديمقراطية في غانا.المغنية البريطانية من أصول كوت ديفوارية، إيفوريان دول، تقف لالتقاط صورة في حفل إطلاق تعاون بين "أوف وايت - وهي علامة تجارية أسسها المصمم الأمريكي الراحل، فيرجيل أبلوه - مع ماركة الأحذية الفاخرة "شورشز".المخرج الأمريكي النيجيري، تشينوني تشوكو (الثاني على اليسار)، إلى جانب زملائه الممثلين الأمريكيين في كاليفورنيا في عرض فيلم "تيل"، والذي يدور حول والدة إيميت تيل، مراهق أمريكي من أصل أفريقي قتل في الولايات المتحدة عام 1955 بعد أن اتهمته امرأة بيضاء بالتحرش بها.تحضر هذه المرأة مراسم إعادة قطع بنين البرونزية إلى الوطن في المتحف الوطني للفنون الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. سرق بريطانيون البرونز - وهي أعمال فنية تاريخية - من نيجيريا الحديثة في القرن التاسع عشر.هذا الرجل يستمتع بتناول الأرز وموز الجنة في أحد الأسواق في العاصمة النيجيرية أبوجا.حان وقت المواجهة في حدث مصارعة في العاصمة الليبية طرابلس.الفتيات يرقصن خلال الاحتفالات بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال أوغندا.أحد عمال الصليب الأحمر يقف مرتديا لباس الحماية الشخصية قبل دفن شخص ما وسط تفشي فيروس إيبولا في أوغندا الذي تسبب في وفاة 19 شخصا على الأقل، وفقا للأرقام الحكومية الرسمية.متطوعون على كيفية إجراء دفن آمن لضحايا الإيبولارجل يطيّر طائرة ورقية خلال مهرجان كيب تاون الدولي الثامن والعشرين للطائرات الورقية يوم الأحد، والذي يقوم المشاركون فيه بجمع الأموال لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.كلمات مفتاحية :أفريقيا صور أزياءإيلاف فيالتعليقاتجميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف أظهر التعليقاتأضف تعليقك اُوافق على شروط الإستخدام شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
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