قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

امرأة ترتدي حجابا أصفر اللون تمشي في غرفة مظلمة كبيرة عليها صور كبيرة على الحائط
AFP
موظفة في سلسلة السينما الفرنسية، باثي، تسير في دار سينما افتتحت حديثا في العاصمة السنغالية داكار يوم الجمعة. وصفت الدار بأنها أكبر سينما في غرب إفريقيا.
شاب على دراجة في أحد الشوارع. هناك حشد من الناس من حوله. إنه ينظر أمامه. يرتدي قبعة صغيرة وزي أبيض
AFP
شاب من جنوب إفريقيا يركب دراجة في حدث يديره طاقم "سويتو ستريت فايترز" حيث يجتمع مئات الشباب من البلدة للتنافس على من يقدم أفضل أداء، بما في ذلك الدراجة ذات المظهر الأفضل.
رجل يرتدي الزي الأخضر التقليدي يرقص وسط دائرة من الرجال الذين يرتدون الملابس البيضاء والصفراء التقليدية ويعزفون على الطبول
EPA
هناك المزيد من النشاطات في تونس الذي تقدّم فيه جمعية اسطمبالي للثقافة الفنية عرضا يسمى مولودية، للاحتفال بمولد النبي محمد، المعروف بالمولد .
تجمعات النساء يرتدين الملابس الملونة
Getty Images
يشهد المغرب المزيد من الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، حيث تحضر هؤلاء النساء مراسم دينية في العروي في شمال شرق ولاية الناظور.
عارضو أزياء بألوان متناسقة يقفون على مدرج وخلفهم هياكل مصرية قديمة
AFP
عارضون يشاركون في عرض أزياء للمصمم ستيفانو ريتشي، في معبد حتشبسوت، في الدير البحري بالأقصر جنوبي مصر. يحتفل ستيفانو ريتشي بعيده الخمسين في عالم صناعة الأزياء.
عارضو أزياء أمام مبنى مصري قديم. يمكنك فقط رؤية ظلالهم
AFP
في العرض نفسه، عارضو أزياء أمام مبنى فرعوني.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الغاني نانا أكوفو أدو
AFP
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الغاني نانا أكوفو أدو في قصر الإليزيه يوم الخميس. قبل أيام، حصل أكوفو-أدو على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة السوربون في باريس لعمله كرئيس على ترسيخ القيم الديمقراطية في غانا.
إيفوريان دول ترتدي زيا أزرقا مع شورت أسود. ترتدي نظارة شمسية وردية وقلادة كبيرة من الألماس تحمل الأحرف الأولى من اسمها
Getty Images
المغنية البريطانية من أصول كوت ديفوارية، إيفوريان دول، تقف لالتقاط صورة في حفل إطلاق تعاون بين "أوف وايت - وهي علامة تجارية أسسها المصمم الأمريكي الراحل، فيرجيل أبلوه - مع ماركة الأحذية الفاخرة "شورشز".
شينوني تشوكو ترتدي ثوبا أسود اللون إلى جانب ممثلين آخرين
AFP
المخرج الأمريكي النيجيري، تشينوني تشوكو (الثاني على اليسار)، إلى جانب زملائه الممثلين الأمريكيين في كاليفورنيا في عرض فيلم "تيل"، والذي يدور حول والدة إيميت تيل، مراهق أمريكي من أصل أفريقي قتل في الولايات المتحدة عام 1955 بعد أن اتهمته امرأة بيضاء بالتحرش بها.
امرأة ترتدي ملابس أفريقية تقليدية تنظر إلى صورة كبيرة بالأبيض والأسود
Getty Images
تحضر هذه المرأة مراسم إعادة قطع بنين البرونزية إلى الوطن في المتحف الوطني للفنون الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. سرق بريطانيون البرونز - وهي أعمال فنية تاريخية - من نيجيريا الحديثة في القرن التاسع عشر.
رجل يحدق في الكاميرا يرتدي القميص ويأكل أرزا خارج حاوية بوليسترين
Reuters
هذا الرجل يستمتع بتناول الأرز وموز الجنة في أحد الأسواق في العاصمة النيجيرية أبوجا.
رجل بلا قميص يبدو أنه يحدق في خصم ليس في الصورة. مغطى ما حوله بالظلال
Getty Images
حان وقت المواجهة في حدث مصارعة في العاصمة الليبية طرابلس.
مجموعة فتيات يرتدين ملابس صفراء يرقصن على سجادة حمراء
Getty Images
الفتيات يرقصن خلال الاحتفالات بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال أوغندا.
عامل في الصليب الأحمر يرتدي ملابس واقية ويقف وأذرعه ممدودة تحت سماء ملبدة
Getty Images
أحد عمال الصليب الأحمر يقف مرتديا لباس الحماية الشخصية قبل دفن شخص ما وسط تفشي فيروس إيبولا في أوغندا الذي تسبب في وفاة 19 شخصا على الأقل، وفقا للأرقام الحكومية الرسمية.
ثلاثة أشخاص يرتدون الزي الطبي ويرتدون قفازات بيضاء
Getty Images
متطوعون على كيفية إجراء دفن آمن لضحايا الإيبولا
رجل يطير طائرة ورقية كبيرة وردية و أرجوانية
Reuters
رجل يطيّر طائرة ورقية خلال مهرجان كيب تاون الدولي الثامن والعشرين للطائرات الورقية يوم الأحد، والذي يقوم المشاركون فيه بجمع الأموال لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.