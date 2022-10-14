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AFP موظفة في سلسلة السينما الفرنسية، باثي، تسير في دار سينما افتتحت حديثا في العاصمة السنغالية داكار يوم الجمعة. وصفت الدار بأنها أكبر سينما في غرب إفريقيا. AFP شاب من جنوب إفريقيا يركب دراجة في حدث يديره طاقم "سويتو ستريت فايترز" حيث يجتمع مئات الشباب من البلدة للتنافس على من يقدم أفضل أداء، بما في ذلك الدراجة ذات المظهر الأفضل. EPA هناك المزيد من النشاطات في تونس الذي تقدّم فيه جمعية اسطمبالي للثقافة الفنية عرضا يسمى مولودية، للاحتفال بمولد النبي محمد، المعروف بالمولد . Getty Images يشهد المغرب المزيد من الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، حيث تحضر هؤلاء النساء مراسم دينية في العروي في شمال شرق ولاية الناظور. AFP عارضون يشاركون في عرض أزياء للمصمم ستيفانو ريتشي، في معبد حتشبسوت، في الدير البحري بالأقصر جنوبي مصر. يحتفل ستيفانو ريتشي بعيده الخمسين في عالم صناعة الأزياء. AFP في العرض نفسه، عارضو أزياء أمام مبنى فرعوني. AFP استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الغاني نانا أكوفو أدو في قصر الإليزيه يوم الخميس. قبل أيام، حصل أكوفو-أدو على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة السوربون في باريس لعمله كرئيس على ترسيخ القيم الديمقراطية في غانا. Getty Images المغنية البريطانية من أصول كوت ديفوارية، إيفوريان دول، تقف لالتقاط صورة في حفل إطلاق تعاون بين "أوف وايت - وهي علامة تجارية أسسها المصمم الأمريكي الراحل، فيرجيل أبلوه - مع ماركة الأحذية الفاخرة "شورشز". AFP المخرج الأمريكي النيجيري، تشينوني تشوكو (الثاني على اليسار)، إلى جانب زملائه الممثلين الأمريكيين في كاليفورنيا في عرض فيلم "تيل"، والذي يدور حول والدة إيميت تيل، مراهق أمريكي من أصل أفريقي قتل في الولايات المتحدة عام 1955 بعد أن اتهمته امرأة بيضاء بالتحرش بها. Getty Images تحضر هذه المرأة مراسم إعادة قطع بنين البرونزية إلى الوطن في المتحف الوطني للفنون الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. سرق بريطانيون البرونز - وهي أعمال فنية تاريخية - من نيجيريا الحديثة في القرن التاسع عشر. Reuters هذا الرجل يستمتع بتناول الأرز وموز الجنة في أحد الأسواق في العاصمة النيجيرية أبوجا. Getty Images حان وقت المواجهة في حدث مصارعة في العاصمة الليبية طرابلس. Getty Images الفتيات يرقصن خلال الاحتفالات بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال أوغندا. Getty Images أحد عمال الصليب الأحمر يقف مرتديا لباس الحماية الشخصية قبل دفن شخص ما وسط تفشي فيروس إيبولا في أوغندا الذي تسبب في وفاة 19 شخصا على الأقل، وفقا للأرقام الحكومية الرسمية. Getty Images متطوعون على كيفية إجراء دفن آمن لضحايا الإيبولا Reuters رجل يطيّر طائرة ورقية خلال مهرجان كيب تاون الدولي الثامن والعشرين للطائرات الورقية يوم الأحد، والذي يقوم المشاركون فيه بجمع الأموال لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.