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دكا: أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع بنغلادش لتقديم مساعدات بقيمة 4,5 مليارات دولار "لدعم السياسات الاقتصادية" في هذا البلد.

وقالت المؤسسة الدولية في بيان إن وفد صندوق النقد الدولي ومسؤولي دكا "توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخدمات لدعم السياسات الاقتصادية لبنغلادش" بمبلغ إجمالي قدره 4,5 مليارات دولار، موضحة أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى موافقة إدارة صندوق النقد الدولي.