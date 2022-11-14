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نوسا دوا (اندونيسيا): أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أن تجديد الاتفاق الذي تسمح بموجبه روسيا بالتصدير الآمن للحبوب من أوكرانيا أساسي للأمن الغذائي العالمي، قبل أيام من تاريخ انتهاء الاتفاقية.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عشية قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الاندونيسية "نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة لتجنّب المجاعة والجوع في عدد متزايد من الأماكن حول العالم. إن مبادرة حبوب البحر الأسود والجهود المبذولة لضمان تدفق الغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، ضرورية للأمن الغذائي العالمي".