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إيلاف من لندن: أوصى بحث علمي بريطاني باتخاذ 12 خطوة لتقليل خطر الإصابة بالخرف الذي هو"أكثر العواقب المرعبة للشيخوخة".

وقالت مؤسسة أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة وهي مؤسسة تطوعية خيرية في بحثها الجديد، إن الغالبية العظمى منا لا يفعلون ما يكفي لدرء الخرف في وقت لاحق من العمر.

وأضافت المؤسسة الخيرية في البحث إنها أرادت تمكين الناس من اتخاذ خيارات للمساعدة في تقليل احتمالات إصابتهم بالخرف ، قائلة إن الخَرَف هو متلازمة، وهي مجموعة من الأعراض ذات الصلة، ترتبط بالتدهور المستمر في أداء الدماغ. ويشكل مرض الزهايمر والخرف الوعائي غالبية الحالات.

ويُعتقد أن حوالي 40٪ من حالات الخرف مرتبطة بعوامل تتعلق بنمط الحياة ، والتي يمكن تعديلها لتقليل مخاطر إصابة الشخص.

صحة الدماغ

وحسب البحث، فقد دعا الأكاديميون إلى إدراج صحة الدماغ كجزء من التقييم الصحي الشامل في منتصف العمرمن خلال هيئة لخدمات الصحية الوطنية NHS - المعروف أيضًا باسم NHS Health Check.

وبعد دراسة استقصائية أجريت نيابة عن المؤسسة الخيرية وجدت أن 2 ٪ فقط من البالغين يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة العقول تبقى بصحة جيدة.

وهذا يشمل رعاية سمعهم ، والتحديات اليومية للحفاظ على نشاط الدماغ ، والتواصل الاجتماعي ، والحفاظ على لياقتهم ، وتناول نظام غذائي صحي.

12 نصيحة

وفي الآتي الاثنتا عشرة نصيحة هامة لتقليل خطر الإصابة بالخرف ما يلي:

• الحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم كل ليلة

• تحدي الدماغ بانتظام

• العناية بالصحة العقلية

• البقاء ناشطين اجتماعيا

• العناية بالسمع

• تناول نظام غذائي متوازن

• البقاء نشطا بدنيا

• الاقلاع عن التدخين

• تناول الكحول بمسؤولية

• الحفاظ على مستوى صحي من الكوليسترول

• الحفاظ على ضغط دم صحي

• إدارة مرض السكري قدر الإمكان

ويتم تشجيع الأشخاص في أي عمر على استخدام أداة فحص الدماغ Think Brain Health Check-In الجديدة، على الرغم من أنها تستهدف في المقام الأول الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.

اجراءات

وقال البروفيسور جوناثان شوت، كبير المسؤولين الطبيين في مركز أبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة ، إن 30٪ فقط من الناس يعرفون أن بإمكانهم اتخاذ إجراءات لتقليل خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من العمر.

وقال: "هناك بعض الأشخاص (جينيًا) سيصابون بالخرف ، لكننا نعلم الآن أن ما يصل إلى 40٪ من مخاطر الإصابة بالخرف في جميع أنحاء العالم يمكن تعديلها".

وأضاف شوت: "ونعمل الآن على تطوير قاعدة أدلة منطقية لما لا يقل عن 12 عامل خطر قابل للتعديل ويمكن تعديله. من الضروري أن نفعل كل ما في وسعنا، كأفراد ومجتمع ، لتقليل مخاطرنا."

استطلاع

وإلى ذلك، أظهرت دراسة منفصلة أيضًا أن التعليم المستمر في حياة الشباب وتجنب إصابات الرأس وتقليل التعرض لتلوث الهواء يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل المخاطر.

ووجد الاستطلاع الجديد، الذي أجرته YouGov نيابة عن المؤسسة الخيرية، أن الأشخاص يقصرون في الخطوات التي يمكنهم القيام بها بأنفسهم لتقليل المخاطر.

ووجد الاستطلاع الذي شمل 2200 بالغ في المملكة المتحدة أن 35٪ من الناس قالوا إن لديهم مخاوف بشأن سمعهم ، لكن أكثر من نصف هؤلاء (59٪) أفادوا بأنهم لم يفعلوا أي شيء حيال ذلك.

ووجدت دراسات سابقة أن الأشخاص الذين يعالجون مشكلة سمعية ، إذا كان لديهم مشكلة ، يكونون أقل عرضة للإصابة بضعف إدراكي لاحق.

ساعات النوم

وفي الوقت نفسه ، وجد الاستطلاع أيضًا أن 31٪ فقط من البالغين قالوا إنهم يحصلون على سبع ساعات على الأقل من النوم الجيد كل ليلة.

وقال ما يزيد قليلاً عن الربع (27٪) إنهم يقومون بأنشطة لتحدي عقولهم كل يوم ، وقال 30٪ فقط إنهم يلتزمون بإرشادات النشاط البدني كل أسبوع.

ومع ذلك ، قال غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يتحدثون أو يلتقون بأصدقائهم أو أفراد أسرتهم أو زملائهم عدة مرات كل أسبوع ، وقال معظمهم إنهم خضعوا لفحص ضغط الدم مؤخرًا.

