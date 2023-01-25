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باريس: أعلنت منصة الحجز الفندقي الهولندية "بوكينغ دوت كوم" (Booking.com) لوكالة فرانس برس الأربعاء، أنها أبرمت "اتفاقاً رضائياً" مع سلطات الضرائب الفرنسية ينص على دفع 153 مليون يورو لتعديل ضريبي يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2018.

وقالت المنصة الأوروبية الرائدة في مجال الحجز الفندقي الإلكتروني "بصفتنا مجموعة هولندية تدفع الضرائب في هولندا، فإننا نؤكد أننا كنا وما زلنا نستوفي الشروط المطلوبة منا تجاه هيئة الضرائب الفرنسية، ونحن راضون عن تأكيدنا على توصلنا إلى اتفاق ودي مع سلطات الضرائب الفرنسية"، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرها موقع "لانفورميه".

ولا تغطي الاتفاقية السنوات المحاسبية الممتدة بين 2018 و2022.

ولم ترغب المديرية العامة للمالية العامة في فرنسا، جرياً على عادتها، في التعليق على المعلومات التي تغطيها السرية الضريبية.

وقد أُنشئت منصة Booking.com في هولندا عام 1996، وهي شركة تابعة لمجموعة "برايسلاين" الأميركية العملاقة منذ عام 2005. وقد خضعت لمراقبة أولى بشأن أنشطتها في فرنسا على مدار الفترة بين عامي 2003 و2012.

استرداد 356 مليون يورو 2016

في عام 2016، تم إخطار المنصة باسترداد 356 مليون يورو من جانب سلطات الضرائب الفرنسية، التي تفاوضت معها بعد ذلك للتوصل إلى اتفاق.

وقالت المنصة العملاقة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس "في Booking.com، نسعى جاهدين لضمان امتثال أعمالنا لقانون جميع البلدان التي نعمل فيها. وهذا يشمل استعدادنا لدفع جميع الضرائب والرسوم المطبقة التي تقع على عاتقنا". وأبدت "رضاها" عن القرار.