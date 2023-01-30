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موسكو: تعتزم "غازبروم" الانسحاب من ائتلاف "بروميثيوس غاز" اليوناني الذي تملكه مناصفة مع "كوبيلوزوس" اليونانية التي ستستحوذ بالكامل على حصة شركة الغاز الروسية العملاقة، وفق ما أفاد الإثنين مصدران متطابقان مطّلعان على الملف وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في إدارة "غازبروم" لوكالة فرانس برس "قرر مجلس إدارة غازبروم إنهاء مشاركته في بروميثيوس غاز اس ايه".

وأضاف "يورّد الغاز الروسي لليونان وفقاً للالتزامات التعاقدية".

طلاق بالتراضي

وقال مسؤول في مجموعة "كوبيلوزوس" في أثينا طلب عدم كشف هويته "إنه طلاق بالتراضي سببه خصوصاً الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية".

وشدّد المسؤول على أن انتهاء الشراكة التي تعود إلى العام 1991 "سيتقرر في غضون 15 يومًا"، وعلى أن "العقد الحالي الساري المفعول ينتهي في كانون الأول/ديسمبر 2027".

وشدد المسؤول اليوناني على أن كمية الغاز الروسي "انخفضت بشكل كبير اعتباراً من العام الماضي فيما ارتفعت الأسعار".

وأفادت الصحافة اليونانية المتخصصة أخيراً بـ"طلاق" بين "غازبروم" و"بروميثيوس غاز"، مشدّدة على أن مجموعة "كوبيلوزوس" ستصبح المساهم الأوحد في "بروميثيوس غاز".

وأشار موقع "مونونيوز" الإخباري المتخصص في الشؤون المالية الأسبوع الماضي إلى أنه "تطور متوقع" نظراً إلى التغيرات الجيوسياسية والتحوّل الكامل لأسواق الغاز في دول البلقان وأوروبا.

استثمارات جديدة

وكانت مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية قد أجرت أخيراً استثمارات جديدة في محطة لإنتاج الكهرباء ومصنع لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز في مدينة ألكسندروبوليس الواقعة في شمال شرق اليونان.

ورغم ارتباطها التاريخي بروسيا، دعمت اليونان بصفتها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأسفرت هذه العقوبات عن انخفاض كبير في إمدادات الغاز الروسي لأوروبا.