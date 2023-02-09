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جنيف: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الخميس عبر حسابه على تويتر أنه "في طريقه" الى سوريا التي تعرضت الاثنين، على غرار تركيا المجاورة، لزلزال عنيف تجاوزت حصيلته حتى الآن عشرين ألف قتيل.

وكتب تيدروس ادهانوم غيبرييسوس "أنا في طريقي الى سوريا حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استنادا الى عملنا في البلاد منذ وقت طويل".

غريفيث

تزامنا، اعلنت الامم المتحدة ان مساعد الامين العام للشؤون الانسانية ومنسق المساعدات الطارئة مارتن غريفيث سيتوجه الى تركيا وسوريا نهاية الاسبوع.

وسيزور غريفيث غازي عنتاب في جنوب تركيا وحلب في شمال غرب سوريا. وسيلتقي خلال زيارته ايضا "السلطات في العاصمة السورية دمشق".

دخلت الخميس أول قافلة مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال سوريا في اليوم الرابع من عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا حيث خلّف الزلزال أكثر من 20 ألف قتيل.

واعلن مدير منظمة الصحة العالمية الاربعاء في مؤتمر صحافي أنه "في ظل الظروف المناخية والهزات الارتدادية المستمرة، نخوض سباقا مع الوقت لانقاذ الارواح".