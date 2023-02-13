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إيلاف من العلا: يعود "مهرجان فنون العلا" بنسخته الثانية في 16 فبراير، مع قائمة متنوعة من الفعاليات والمعارض والمبادرات المبتكرة التي سيجري تنظيمها لمدة 12 يوماً وسط المناظر الطبيعية الخلابة في محافظة العلا.

تمّ تقديم "مهرجان فنون العلا" لأول مرة في عام 2022 ضمن إطار تقويم "لحظات العلا" ويُعَد من أبرز الفعاليات السنوية على الساحة الفنية العالمية. يقدّم المهرجان برنامجاً غنياً بالفعاليات الفنية والثقافية والتصوير الفوتوغرافي، يصاحبها مجموعة من العروض الحصرية والتجارب التفاعلية المميزة التي يجري تنظيمها في مواقع متنوّعة.

"شهرة: آندي وارهول في العلا"

ويُلقي مهرجان فنون العلا 2023 والذي يجري تنظيمه تحت شعار "الحياة بالألوان"، الضوء على الأعمال الفنية الغنيّة بالألوان التي تضفي على البيئة الطبيعية الخلابة رونقاً مميزاً مفعماً بالحياة، وذلك من خلال مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التركيبية المعروضة في أماكن عامة والمعارض الخاصة، بما في ذلك معرض "شهرة: آندي وارهول في العلا" والذي يقدّم أعمالاً فنية من الفنان الأميركي الراحل المتخصّص في الفنّ المعاصر وللمرة الأولى على الإطلاق في المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أنّ معرض "شهرة" يجري تنظيمه بالتعاون مع متحف آندي وارهول في بيتسبرغ في بنسلفانيا الأمريكية والقيم الفني ومدير المتحف باتريك مور، بأسلوب يتفاعل بامتياز مع موقعه في قاعة مرايا وهي أكبر مبنى مغطى بالمرايا العاكسة في العالم. سيضمّ المعرض نخبة من أعمال آندي وارهول الشهيرة كاللوحات وصور نجوم ومشاهير هوليوود، وذلك إلى جانب عمله الفني المبتكر "سيلفر كلاودز" والتصوير الفوتوغرافي الأرشيفي.

وسوف يترافق معرض "شهرة" مع برنامج غني بعروض الأداء والجلسات الحوارية الشيّقة وورش العمل، بما في ذلك "أجمل 13" وهي عبارة عن مشاريع واسعة النطاق لأفلام آندي وارهول الصامتة والتي سيجري عرضها على أنغام موسيقى تصويرية حية يؤديها ثنائي الروك دين وبريتا.

معرض "أفضل 100 ملصق عربي"

بالإضافة إلى ذلك، يقدّم "مهرجان فنون العلا" معرض "أفضل 100 ملصق عربي" في منطقة الجديدة والذي يُلقي الضوء على مجموعة مميّزة ولافتة من التصاميم البصرية المعاصرة من العالم العربي. وقد تمّ إطلاق هذا المعرض بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومسابقة أفضل 100 ملصق عربي هي عبارة عن منصّة فريدة من نوعها تقدّم أحدث الابتكارات في مجال الفنون البصرية المعاصرة على مستوى المنطقة ويشارك فيها نخبة من مصمّمي الجرافيك والفنانين التشكيليين والمثقّفين في العالم العربي وخارجه.

سوف يحظى الزائرون بفرصة الاستمتاع بتجربة تأملية آسرة من خلال العمل الفني التركيبي المبتكر "الصدفة" للفنانة اللبنانية نتالي حرب بالتعاون مع الموسيقار المبدعة يمنى سابا، والذي صُمم بدقة ليصبح هيكل معماري تفاعلي ومنحوتة ساحرة للسياح. تُجيب الصدفة بالتجربة المميزة والملموسة التي يعيشها الزوار والأصوات العميقة المركبة على جميع تساؤلاتهم حول طبيعة العلا الفريدة والمبهرة من مناظر طبيعية وتضاريس وصخور ناشئة من التشكيل الحيوي الذي مرت به صحاري العلا عبر العصور.

كما سيقدم المهرجان أعمال معرض الإقامة الفنية وسط واحة خلابة في مبيتي العلا، حيث سيتم استعراض مجموعة من الأعمال من تصميم ستة فنانين التحقوا بالدورة الثانية من برنامج الإقامة الفنية في العلا والذي استمرّ لمدة 6 أسابيع. يهدف هذا البرنامج إلى دعوة الفنانين للإقامة والعمل في محافظة العلا والتواصل مع العلماء والخبراء وأفراد المجتمع المحلي، لتطوير أعمالهم ومهاراتهم الفنية. وسوف يترافق هذا المعرض مع فعالية "استشراف المستقبل"، حيث سيبادر الفنانون المقيمون في محافظة العلا إلى استقبال الزائرين ابتداءً من 17 فبراير و حتى 18 مارس لإعطائهم نظرة عامة عن أبحاثهم.

جولات فنية

وأيضاً، تقدّم الجولات الفنية المنظّمة للزائرين فرصة الاستمتاع باستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة في محافظة العلا بعدسة فنية، حيث تهدف جولة على الأقدام المنظّمة بعنوان "الفنّ في المناظر الطبيعية" إلى رفع وعي الزائرين بمشروع "وادي الفنّ" الذي سيعرض أعمال فنية من توقيع أبرز الفنانين العالميين أمثال جيمس توريل وأغنيس دينيس ومايكل هايزر وأحمد ماطر ومنال الضّويان، في الوادي الذي تبلغ مساحته 65 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2024.

ويمكن لمحبي المغامرات الفنية الاستمتاع بهذه التجربة والتي تستغرق من ست إلى ثماني ساعات، حيث يتسنّى للزائرين فرصة التنقّل في كنف الوديان ودرب الصحراء المذهل ومعرفة المزيد عن رؤية "وادي الفنّ" والخطط المستقبلية المطروحة. وتتضمّن هذه التجربة أيضاً فرصة الاطلاع على تصميمات الأعمال الفنية التركيبية الدائمة بعنوان "الفنّ في المناظر الطبيعية"، والتي كانت في الأساس جزءاً من معرض "صحراء X العلا 2022".

أما الجولات الفنية المنظّمة بعنوان "حياة بالألوان" والتي يشرف عليها حكاة الفنّ، فسوف يتمكّن الزائرون من خلالها من القيام بجولة على الساحة الشعبية في ساحة الفنون وواحة العلا للاطلاع على الأعمال الفنية الجديدة والمتواجدة لفترة محدودة، بما في ذلك الأعمال الفنية الاجتماعية والجداريات من الفنان "إل سيد" والرسم اليدوي على أكبر سجادة مرسومة في العالم في حي الجديدة. وتستمرّ هذه الجولة لمدة 75 دقيقة، علماً أنّه بإمكان الزائرين أيضاً تنظيم جولات فنية بمفردهم بمساعدة أدلّة "فنون العلا" المطبوعة والرقمية.

تُعيد "جولات العبق والفضة" للذاكرة تاريخ طريق البخور الغنيّ، لتأخذ الزائرين في رحلة تأسر الحواس بالعطور الساحرة، من نبات المرّ إلى مختلف أنواع النباتات، وصولاً إلى رائحة القهوة العربية. وتشمل الجولة المدفوعة كافة أرجاء واحة العلا وحي الجديدة والبلدة القديمة، كما ستوفر تجربة صوتية وموسيقية آسرة تلقي الضوء على الإرث العريق لطريق البخور القديم.

أفلام وسينما

الجديدة هي أيضًا موقع لأنشطة الأفلام والأداء الفني مثل "أسبوع سينما العلا". حيث ستعرض سينما الجديدة والتي تقام بالشراكة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مجموعة مختارة من الأفلام من المملكة والعالم العربي والأفلام العالمية. ويكتمل البرنامج بمحادثات ومعرض للتصوير الفوتوغرافي مخصص لرموز السينما المصرية. بالإضافة إلى ذلك تحيي "فرينج" شارع الجديدة بعروض وفنون على طراز الشارع للجمهور من جميع الأعمار والقدرات. كما سيتمّ تنفيذ عدد من البرامج المخصّصة للمجتمع المحلي خلال "مهرجان فنون العلا"، بما في ذلك برنامج مدرسة الديرة الذي يوفر مجموعة من ورش عمل الفنون والحرف اليدوية الملائمة لمختلف الفئات العمرية في مجالات نحت الخشب وحياكة النسيج ونسج سعف النخيل والهندسة، والتصميم الزخرفي. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح معرض "برنامج كانون للشباب في العلا" بالتعاون مع فنون العلا، فرصة مميزة للمصورين الناشئين لتعلّم سرد القصص بالصور من خلال ورشة عمل تتوّج بمعرض خارجي في الفترة الممتدة من 20 إلى 28 فبراير.

يختتم "مهرجان فنون العلا" فعالياته في 28 فبراير، علماً أنّ بعض برامجه تستمرّ لغاية شهر مايو.