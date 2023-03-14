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إيلاف من العلا: بحضور صاحب محافظ الهيئة الملكية للعلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود والسيدة ريما عبدالملك وزير الثقافة الفرنسية، وقعت الهيئة اتفاقية شراكة مع المركز الوطني "جورج بومبيدو" للفنون والثقافات، بهدف تعزيز مكانة العلا كوجهة عالمية للتراث والثقافة والطبيعة والفنون.

وسينضم مركز "بومبيدو" كشريك رئيسي للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتطوير متحف الفن المعاصر في العُلا بما يعزز مكانته كمركز عالمي للفنون، وتم تصميم المعلم المعماري ليشكل تجربة فنية حيث يضم في مساحته أجنحة متعددة تتمازج خلالها الحدائق الفنية، ويعكس البيئة الطبيعية الثقافية في العلا، وتجسد الاتفاقية أيضاً شراكات الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في مجالات الفنون والثقافة.

ويعد التعاون مع مركز "بومبيدو" خطوة أُخرى في مسيرة تحقيق استراتيجية الفنون في العلا والمتمثل في تمكين مجتمع من الفنانين المحليين، ودعم المعرفة والمهارات في هذا المجال، وخلق الفرص التي تُعزز التقدم الاقتصادي، وكل ذلك يُعد جزءاً من مسيرة إبراز العلا كأكبر متحف حي في العالم.

وستمتد الشراكة إلى مجالاتٍ أُخرى ثقافية وفنية وإبداعية، لتضم ورش التدريب والتعليم، وورش في رعاية مقتنيات المتاحف، وإدارة المتاحف والمعارض.

بدوره، سيعرض متحف الفن المعاصر في العُلا مجموعة من الأعمال الفنية من القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وتركيبات ومنحوتات فنية متنوعة لفنانين عالميين، ومجموعة من الأعمال المتعلقة بفن الأرض في القرن الحادي والعشرين.