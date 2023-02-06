قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



العلا: أنهى خبراء في مجال الآثار بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، ترميم وإعادة بناء رقمية لهيكل وجه امرأة تعود للعصر النبطي وتُعرف باسم "هنّات". حيث تم اكتشافها في مدينة "الحِجر" التي تمّ تصنيفها كأول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة منذ 15 عاماً.





لقطةٌ قريبة لهيكل هنّات وخلفها الرسم والشروحات للزوار

تاريخ الوفاة



ويُعتقد وفق خبراء الآثار، أنها توفيت في القرن الأول قبل الميلاد ووضع جسدها الذي كان شبه مكتمل في مقبرة تم اكتشافها في العام 2008م داخل "الحجر" وظلت لأكثر من ألفي عام، وأكدت الدراسات على أهمية مكانة "هنّات" في المجتمع النبطي، حيث امتلكت الثروة الكافية للحصول على مقبرة خاصة لها في "الحجر".



وأصدر عدد من الخبراء في حضارة الأنباط، ملفا تعريفيا، مزوّد بصور لملابس "هنّات" ومجوهراتها لوضع الحدود العلمية وإعطاء إرشادات دقيقة وشرح مفصل لإعادة بناء وجهها، وانضم إلى هذه النخبة من الخبراء فريق إنتاج يملك خبرة في الأنثروبولوجيا وإعادة البناء وصنع النماذج المادية، ومن المقرر أن يتم عرض هيكل "هنّات" في مركز الزوار في مدينة الحجر التاريخية.





هيكل "هنّات" في حالته النهائية كما عُرِضَ محفوظاً بغرفةٍ زجاجية



ماكجوران



وقالت الدكتورة هيلين ماكجوران، خبيرة تنظيم المعارض التراثية، أن عملية ترميم ملامح "هنّات"، جمعت بين الدقة العلمية والتطوير الفني المعاصر لتوسيع الفهم حول حضارة الأنباط، والتي لا تزال تقدم الكثير من الأسرار والقصص وتسلط الضوء على تاريخ العلا.



وأشارت ليلى تشابمان، خبيرة التجارب القصصية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن الزوار سيحظون بتجربة تاريخية لمشاهدة "هنّات" حيث نشأت وعاشت في "الحجر"، وستعطي الإضاءة على تاريخ مرحلة مهمة في تاريخ محافظة العلا، وستثري من رحلة الزوار عن تاريخ الأنباط وحضارتها.



وشاركت ليلى نعمة، المديرة المشاركة في مشروع "الحجر"، وناتالي ديلهوبيتال، عالمة الأنثروبولوجيا في المشروع في اختيار الجمجمة المناسبة مع الحفاظ على الأجزاء المهمة من الهيكل للحصول على المعلومات المطلوبة لضمان نجاح عملية إعادة البناء.



ويعد إعادة ترميم وجه " هنّات " عبارة عن عمل فريد من نوعه يهدف إلى منح زائري مواقع "الحِجر" الثقافية فرصة الاطلاع على ما تتغنّى به هذه المنطقة من تاريخ عريق، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 6 فبراير 2023.



وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى إبراز الإرث التاريخي والحفاظ عليه ونقل وتحليل القطع الأثرية ومحتوياتها لصياغة قصة علمية جاذبة للزوّار والسكان، وتعزّز الهيئة ذلك الدور من خلال ما أعلنته في مخطط “رحلة عبر الزمن” بإنشاء “معهد الممالك” والذي سيقام في منطقة “دادان” ويستوحي تصميمه العمراني من الحضارة الدادانية، ليكون أحد أبرز المباني المنحوتة في الجبال المقابلة للموقع الأثري.