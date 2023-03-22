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أثينا: استؤنفت حركة القطارات في اليونان جزئيا الأربعاء بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع عقب كارثة القطار التي أودت ب57 شخصا وكشفت أوجه قصور خطيرة في سلامة نظام السكك الحديد في البلاد.

والأربعاء، أعيد العمل في بعض الخطوط بين المدن حول أثينا فقط وفقا لبيانات شركة السكك الحديد "هيلينيك تراين" من بينها تلك التي تربط بيرايوس، قرب أثينا، بمطار إليفتيريوس فينيزيلوس الدولي، على مسافة 40 كيلومترا من العاصمة.

كما استؤنفت الحركة بين أثينا وتشالكيس (على مسافة 80 كيلومترا) وعلى خطين محليين آخرين في غرب بيلوبونيز بعد الكارثة التي أدت إلى إضرابات كبيرة في قطاع النقل، بما في ذلك القطارات.

وكان عدد قليل من الركاب ينتظرون في محطة قطار أثينا المتوجّه إلى المطار الأربعاء ومعظمهم غير متحمّسين لركوبه.

وقال ميخاليس وهو موظف في البلدية رفض كشف اسمه الكامل "آمل بألا يحدث ذلك مجددا وبأن يعالجوا مشكلة خطوط السكك الحديد"، مضيفا أن ساعات الانتظار الطويلة جعلت السفر بالقطار "محنة" حتى قبل وقوع الحادث.