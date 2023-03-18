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اثينا: أعلنت الحكومة اليونانية السبت إقالة قائد الشرطة على خلفية المواجهات التي تجري بين قوات حفظ النظام ومتظاهرين منذ حادث تصادم قطارين في 28 شباط/فبراير.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن إقالة كونستانتينوس سكوماس من مهامه بعد أقل من شهرين على تعيينه في هذا المنصب.

وجاء هذا الإجراء بعدما واجهت الشرطة انتقادات لتعاملها مع التظاهرات التي انطلقت بعد الحادث الذي أوقع 57 قتيلا وكان الأسوأ في تاريخ اليونان.

وقال ميتسوتاكيس السبت خلال تجمع انتخابي في أثينا "سنتعلم من أخطائنا" مضيفا "الخطأ لا يصبح خطأ إلى إذا تكرر".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "تعيين قائد جديد للشرطة هدفه تطبيق الخطط العملانيّة لشرطة عصريّة بشكل أفضل في ما يتعلق بسلامة المواطنين".

مهاجمة المتظاهرين

وخلال آخر تظاهرة جرت الخميس تم تصوير فرقة من شرطة مكافحة الشغب تهاجم متظاهرين سلميين وتضربهم في ساحة سينتاغما بوسط أثينا.

وبعد بضع ساعات، صدمت آلية للشرطة مجموعة من المتظاهرين كانوا يحاولون قطع طريق في العاصمة بحاويات القمامة.

وأثارت كارثة السكك الحديد أسابيع من التظاهرات تخللت بعضها أعمال عنف، ما شكل ضغطاً على حكومة ميتسوتاكيس المحافظة قبل الانتخابات المقررة في أيار/مايو.

واستقال وزير المواصلات بعد الكارثة، فيما وجهت التهمة رسميا إلى مسؤول المحطة عند وقوع الحادث وثلاثة مسؤولين آخرين في السكك الحديد ويواجه الأربعة عقوبة السجن مدى الحياة.