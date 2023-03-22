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إيلاف من لندن: كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن إقراره الضريبي، وتبين أنه أظهرت دفع أكثر من مليون جنيه إسترليني كضرائب على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتم دفع الضريبة من جانب سوناك بخزينة المملكة المتحدة على أرباح تزيد عن 4.7 مليون جنيه إسترليني من الدخل وصندوق استثمار مقره الولايات المتحدة.

وحسب تقرير لـ(بي بي سي)، قال سوناك في البداية إنه سينشر إقرارًا ضريبيًا خلال حملته الفاشلة ليكون زعيم حزب المحافظين العام الماضي. وواجه مطالبات بالشفافية فيما يتعلق بشؤونه المالية بعد أن تبين أن زوجته أكشاتا مورتي كانت تتمتع بوضع غير مقيم.

استجواب جونسون

وجاء الإفراج في الوقت الذي استجوب فيه أعضاء البرلمان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بشأن ما إذا كان قد ضلل النواب بشأن حفلات داونينغ ستريت اثنا فترات إغلاق كورونا.

ويُعتقد أن السيد سوناك هو أحد أغنى أعضاء البرلمان في البرلمان وثروته الشخصية هي شيء غالبًا ما تستخدمه أحزاب المعارضة كخط للهجوم السياسي.

وفي العام المالي الماضي وحده ، 2021-2022 ، جنى رئيس الوزراء أكثر من 1.9 مليون جنيه إسترليني من الدخل ومكاسب رأس المال، وفقًا للسجلات.

اجمالي الضرائب

وتُظهر السجلات أن إجمالي الضريبة التي دفعها في المملكة المتحدة كانت:

227،350 جنيهًا إسترلينيًا على إجمالي أرباح قدرها 1،018،389 جنيهًا إسترلينيًا في 2019/20

393.217 جنيهًا إسترلينيًا على إجمالي أرباح قدرها 1،777،581 جنيهًا إسترلينيًا في 2020/21

432.493 جنيهًا إسترلينيًا على إجمالي أرباح قدرها 1.970.992 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2021/22

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، خلال رحلة إلى باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، قال سوناك إنه كان "مشغولًا" للغاية بحيث لا يمكن نشره قريبًا.

لكن في حديثه في البرلمان قبل بضعة أسابيع ، تساءل ريتشارد بورغون ، النائب عن حزب العمال ، عن سبب استغراق رئيس الوزراء وقتًا طويلاً لنشر الإقرارات الضريبية.

شفافية

وقال: "الناس يريدون الشفافية في سياستنا ، خاصة وأن رئيس الوزراء هو أغنى رئيس وزراء في التاريخ وبسبب المخاوف التي كانت موجودة".

وفي خطابه الأول كرئيس للوزراء خارج داونينغ ستريت ، وعد السيد سوناك بقيادة حكومة "النزاهة ، والمهنية ، والمساءلة على كل المستويات".

نشر الاقرارات

وعلى الرغم من عدم وجود تقليد طويل من قيام رؤساء الوزراء بنشر إقراراتهم الضريبية ، فقد اختار بعض أسلاف سوناك القيام بذلك في السنوات الأخيرة.

ونشر رئيس الوزراء المحافظ السابق ، ديفيد كاميرون ، إقراره الضريبي في عام 2016 بعد الكشف عن الكشف عن صندوق والده الراحل في الخارج في أوراق بنما.

وأصدرت تيريزا ماي إقرارها الضريبي خلال حملتها الانتخابية لتكون زعيمة لحزب المحافظين في عام 2016 ، لكنها لم تفعل ذلك عندما كانت رئيسة للوزراء.

ولم ينشر رئيسا الوزراء السابقين، بوريس جونسون وليز تراس ، إقراراتهما الضريبية.

تحت المجهر

وتم إلقاء الضوء على الشؤون المالية للسيد سوناك وعائلته في دائرة الضوء الإعلامية عندما كان وزيرا للخزانة في عام 2022.

وكشفت زوجة سوناك ، السيدة مورتي ، عن أنها تتمتع بوضع غير مقيم ، مما يعني أنها لم تدفع ضرائب المملكة المتحدة على أرباحها الخارجية.

ومع تعرض سوناك لضغوط سياسية ، أصدرت مورتي بيانًا قالت فيه إنها ستدفع ضريبة المملكة المتحدة على دخلها في الخارج لكنها تحتفظ بوضعها غير المحلي.

وفي نفس الوقت تقريبًا ، اعترف السيد سوناك بأنه كان يحمل البطاقة الخضراء الأميركية، مما يسمح له بالإقامة الدائمة في ذلك البلد - أثناء عمله كوزير للخزانة.

وأعاد سوناك البطاقة الخضراء في أكتوبر 2021 ، قبل رحلته الأولى إلى الولايات المتحدة كوزير في حكومة المملكة المتحدة.

وبعد هذه الاكتشافات ، أحال السيد سوناك نفسه إلى مستشار الأخلاقيات لرئيس الوزراء ، الذي برأه من انتهاك القواعد الوزارية بشأن إعلان ترتيباته المالية.