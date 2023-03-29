قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



لندن: يكلّف الإجهاد المهني أو الإرهاق المرتبط بالعمل الاقتصاد البريطاني كل عام 28 مليار جنيه إسترليني، أي حوالى 32 مليار يورو، وينتج عنه 23,3 مليون يوم إجازة وفقا لدراسة نُشرت الأربعاء.

وقال مؤلفو هذه الدراسة التي أجرتها شركة التأمين الفرنسية "أكسا" ومركز البحوث البريطاني CEBR إن البريطانيين "أكثر عرضة للإصابة بمشكلات نفسية من مواطني دول أخرى" شملها هذا البحث.

واستندت استنتاجاتهم خصوصا إلى إحصاء أجراه معهد "إبسوس" شمل 30 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عاما في 16 بلدا ومنطقة حول العالم.

ويظهر هذا الإحصاء أن 21 % من البالغين البريطانيين يعانون اضطرابا عاطفيا، متقدمين على الأميركيين (17 %) والبلجيكيين (11 %) والفرنسيين (10 %) والصينيين (10 %) والسويسريين (9 %).

صحة نفسية

وجاء في بيان "قرابة نصف البريطانيين حاليا ليسوا في صحة نفسية جيدة وهم معرضون لخطر الإجهاد المهني الذي لديه تأثير كبير على اقتصاد المملكة المتحدة وشركاتها".

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن أزمة كلفة المعيشة في المملكة المتحدة لديها تأثير سلبي، حيث ارتفع التضخم مجددا في شباط/فبراير إلى 10,4 % على أساس سنوي، ما أضعف القوة الشرائية للبريطانيين.

وأظهرت بيانات CEBR أن الضغوط المالية ومخاوف الموظفين تكلف الشركات البريطانية ما يصل إلى 6,2 مليارات جنيه إسترليني في الإجازات المرضية ونقص الإنتاجية.