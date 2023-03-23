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إيلاف من لندن: أطلق مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية اليوم الخميس، حملته الرمضانية لعام 2023.

وستركز حملة رمضان لهذا العام على الحوار القائم مع الجماهير الإقليمية من خلال تسليط الضوء على القيم والتقاليد المشتركة بين المسلمين في بريطانيا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستؤكد الحملة أيضًا على احترام بريطانيا لحرية الدين أو المعتقد والتزامها بها.

كما ستسمح الحملة بالمشاركة مع الجماهير في محادثات حول رمضان وتسليط الضوء على شمولية بريطانيا وتنوعها والتزامها بضمان هذه القيم التي من خلالها تدعم الحكومة البريطانية الحرية الدينية وأوجه المساواة الأخرى.

فرصة فريدة

وقالت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يقدم شهر رمضان فرصة فريدة لقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء ولكنني أعلم أن الكثير من الناس بعيدون عن أحبائهم خلال هذا الشهر المقدس. لذلك سنظهر كيف أن العوائل المسلمة في أماكن مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا تتشارك القيم والتقاليد عبر الحدود والأجيال خلال هذا الوقت الخاص.

وأعربت دياز عن أملها أن يكون رمضان هذه السنة فرصة لنا أن نصبح أقرب للأخرين وأن نمارس التسامح والشمولية من خلال الدين.

اضافت: تلتزم الحكومة البريطانية بحماية حرية الدين أو المعتقد (FoRB) ، وتعزيز حق الفرد في تبني دين أو معتقد ، وتعزيز حرية ممارسة العقيدة دون عوائق. يعد دعم حرية الدين أو المعتقد (FoRB) ، على الصعيدين الداخلي والعالمي، جزءًا لا يتجزأ من تحقيق رؤية بريطانيا لمجتمعات شاملة ومزدهرة وقادرة على التصدي لأي شكل من أشكال التطرف.