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فرانكفورت (ألمانيا): أعلنت شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية الإثنين أنها تعتزم افتتاح مركز في رومانيا لصيانة المعدات العسكرية المستخدمة في المعارك ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقالت الشركة إنه من المقرر أن يبدأ المركز الذي سيقام بالقرب من مدينة ساتو ماري في شمال رومانيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا والمجر، العمل قبل نهاية نيسان/أبريل.

وأضافت "رينميتال" في بيان أن مركز الصيانة "سيلعب دورا محوريا في الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لأنظمة القتال الغربية المستخدمة في أوكرانيا وفي ضمان دعمها اللوجستي".

وأكدت أنه سيكون بامكان المركز الجديد تأمين الصيانة لدبابات "ليوبارد 2" التي شحنتها ألمانيا مؤخرا إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مدافع "الهاوتزر" ومدرعات "ماردير" و"فوكس".

صيانة مركبات الناتو

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن المركز سيقدم أيضا خدمة صيانة المركبات القتالية لحلف شمال الأطلسي، قائلة إن هذا يعطي الجناح الشرقي لحلف الناتو ميزة "تقصير الوقت اللازم لرد الفعل".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "راينميتال" أرمين بابيرغر "منح قوات حلف شمال الأطلسي وكذلك أوكرانيا أفضل دعم ممكن في هذا الوضع الحساس هو مصدر اهتمام رئيسي بالنسبة إلينا".

ورحب المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارة قصيرة إلى بوخارست بإعلان "راينميتال"، واصفا تعاون رومانيا وألمانيا لدعم أوكرانيا بأنه "مكثف للغاية".

وقال للصحافيين "نحن نتطلع دائما إلى كيفية تعزيز اهتماماتنا المشتركة كأوروبيين وحلفاء في الناتو"، مضيفا أنه من "الضروري" إصلاح المعدات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وكانت "راينميتال" قد افتتحت بالشراكة مع صانع الأسلحة الألماني "كراوس-مافي ويغمان" مركزا مماثلا في ليتوانيا في حزيران/يونيو الماضي لتقديم الدعم اللوجستي للقوات الليتوانية وقوات حلف شمال الأطلسي الأخرى المتمركزة في دول البلطيق.