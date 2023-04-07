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إيلاف من بيروت: اتُهمت الحكومة الهندية بإعادة كتابة التاريخ ليلائم أجندتها القومية الهندوسية، بعد تعديل الكتب المدرسية لإزالة الإشارات إلى معارضة المهاتما غاندي للقومية الهندوسية، وإلى أعمال شغب دينية مثيرة للجدل تورط فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي. كما تم تنقيح الكتب المدرسية لإزالة فصول عن تاريخ المغول، والحكام المسلمين الذين سيطروا على جزء كبير من الهند بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر.

كان حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي اتبع أجندة قومية هندوسية أبعدت الهند عن أسسها العلمانية، منفتحًا بشأن رغبته في إعادة كتابة تاريخ البلاد والابتعاد عما يصفه بـ "عقلية العبيد" من الظالمين الاستعماريين. قال وزير الشؤون الداخلية أميت شاه في خطاب ألقاه عام 2019: "من مسؤوليتنا كتابة تاريخنا".

مناهج بلون الزعفران

منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة في عام 2014، تم إجراء العديد من التعديلات على الكتب المدرسية، حيث زعم النقاد وجود "زعفران" للمناهج الدراسية في المدارس والجامعات، في إشارة إلى اللون الذي يفضله القوميون الهندوس.

في السنوات الأخيرة، تمت إزالة أو تعديل الإشارات إلى المغول الذين يعتبرهم القوميون الهندوس مضطهدين للمسلمين، في حين تم حذف أو تعديل الإشارات إلى المنظر القومي الهندوسي المتشدد فيناياك دامودار سافاركار باعتباره "مناضل الحرية الأكثر شهرة" و "وطني عظيم".

أثارت الإصدارات الجديدة من كتب العلوم السياسية والتاريخ التي نشرها المجلس الوطني للبحوث التربوية والتدريب جدلًا حول التعديلات، والتي تم تقديم بعضها بهدوء ومن دون الإخطارات العامة المعتادة. ومن بين التغييرات التي تم إجراؤها على كتاب العلوم السياسية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 18 عامًا إزالة الإشارة إلى كراهية غاندي بين القوميين الهندوس، وكيف قاموا بمحاولات متعددة لاغتياله. وقد قُتل غاندي على يد القومي الهندوسي ناتورام جودسي في عام 1948. ولا يزال بعض القوميين الهندوس يشتمون غاندي بسبب آرائه حول الوحدة بين الهندوس والمسلمين. ومنذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة، كان هناك تبجيل متزايد بين المتشددين لقاتله.

تبرئة مودي

وفقًا للتدقيق الذي أجرته صحيفة "إنديان إكسبرس" للكتب المدرسية، والذي كشف عن التعديلات، تم أيضًا إزالة إشارات متعددة لأعمال الشغب في ولاية غوجارات من الكتب المدرسية بواسطة المجلس الوطني نفسه.

كانت أعمال الشغب التي وقعت في عام 2002 موضوعًا حساسًا بشكل خاص بالنسبة لمودي، الذي كان رئيسًا لوزراء ولاية غوجارات في ذلك الوقت، واتُهم بالتواطؤ في أعمال العنف، التي تضمنت هجمات وحشية على عائلات مسلمة ومقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين. حظرت الحكومة مؤخرًا فيلمًا وثائقيًا من قناة بي بي سي يستكشف دور مودي في أعمال الشغب. بعد المراجعات الأخيرة، اختفت الإشارات إلى أعمال الشغب من جميع كتب العلوم الاجتماعية لمن تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 عامًا.

قام المجلس أيضًا بإزالة الفصول المتعلقة بالمحاكم المغولية من كتب التاريخ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 18 عامًا، بموجب إجراءات "تبسيط" المناهج الدراسية وتقليل عبء العمل على الطلاب بعد الجائحة.

إدانة واسعة

أدان المؤرخون والسياسيون المعارضون تنقيحات الكتب المدرسية على نطاق واسع. قال ماليكارجون خارج، رئيس حزب المؤتمر المعارض: "يمكنك تغيير الحقيقة في الكتب، لكن لا يمكنك تغيير تاريخ البلاد". وقالت أديتيا موخيرجي، أستاذة التاريخ الهندي المعاصر في جامعة جواهر لال نهرو، إن حذف تاريخ المغول من الكتاب المدرسي كان محاولة "لتسليح" و "محو" التاريخ ليناسب الأجندة السياسية للحكومة. وقال موخيرجي لقناة أن دي تي في الإخبارية: "عندما نشهد محو مجتمع معين من تاريخنا، عادة ما يتبع ذلك إبادة جماعية للمجتمع".

قال رئيس مجلس البحوث، دينيش سكلاني، إن التغييرات لا ينبغي "تضخيمها" فقد تم إجراؤها بواسطة "لجنة خبراء". وقال المتحدث الوطني باسم حزب بهاراتيا جاناتا، جوبال كريشنا أغاروال، إنه "لم يكن إعادة كتابة التاريخ" بل طريقة لإعادة التوازن إلى "النهج المتحيز" لبعض المؤرخين. ولم ترد وزارة التربية والتعليم على طلب للتعليق.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبتها هانا إليس بيترسن ونشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية