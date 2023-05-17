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كييف (أوكرانيا): أعربت أوكرانيا الأربعاء عن "امتنانها" لتركيا والأمم المتحدة بعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لشهرين إضافيين.

وكتب وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الذي يتابع الملف في تغريدة "نحن ممتنون لشركائنا الأمم المتحدة وتركيا على جهودهم لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. التحدي الرئيسي الآن يتمثل بجعل الاتفاقية فعالة عبر إزالة الحواجز المصطنعة".

"رُفع المنع عن مبادرة حبوب البحر الأسود وستبقى سارية" حتى 18 تموز/يوليو.

ومبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، هي اتفاقية أبرمت في 22 تموز/يوليو 2022 وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب.



عرقلة الصادرات

وأرفقت الاتفاقية بمذكرة تفاهم تنص على عدم عرقلة صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

غير أن روسيا كثيرا ما هددت بالانسحاب من الاتفاقية التي كانت ستنتهي مهلتها في 18 أيار/مايو، مشيرة إلى استمرار وجود عراقيل لصادرتها من السلع الغذائية.

وقال كوبراكوف في بيان آخر "نرحب بتواصل المبادرة، لكننا نشدد على أنه يتعين أن تكون فعالة".

أضاف "من الضروري القضاء على المشكلات التي تفتعلها روسيا منذ عدة أشهر".

اتهمت كييف روسيا بمنع سفنها من الإبحار برفضها تسجيل تلك السفن وإجرائها عمليات تفتيش مطولة.

وقال كوبراكوف "هناك 70 سفينة تقريبا تنتظر حاليا في مياه إقليمية تركية، 90 بالمئة منها جاهزة لتسليم منتجات مزارعينا إلى العالم".