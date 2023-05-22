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مكسيكو: رفعت السلطات المكسيكية الأحد مستوى التحذير المتعلق ببركان بوبوكاتيبيتل إلى درجة واحدة دون مستوى الإنذار الأحمر، جراء انبعاث الدخان والرماد والصخور المنصهرة من فوهته ما يشكل مخاطر على الطيران وقرى نائية أدنى البركان.

يعتبر البركان، الواقع بوسط المكسيك، من الأخطر في العالم إذ يعيش حوالي 25 مليون شخص في دائرة شعاعها 100 كيلومتر.

يأتي رفع مستوى التحذير إلى "المرحلة الصفراء الثالثة"، غداة تعليق مطارين في مكسيكو عملياتهما بسبب تساقط الرماد.

يقع بوبوكاتيبيتل على حدود ولايات موريلوس ومكسيكو وبويبلا، التي قال مراسل وكالة فرانس برس الأحد إن عاصمتها تغطت بالرماد.

تأهب، وإخلاء محتمل

ويعني التحذير الأصفر "البقاء في حالة تأهب والاستعداد لإخلاء محتمل"، وفقًا لنظام الإنذار الذي طوره المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك.

والمرحلة الصفراء الثالثة التي تم تفعيلها الأحد تعني "نشاط متوسط إلى مرتفع" وتُعلن عندما يظهر البركان "انفجارات متزايدة الشدة، مما يؤدي إلى إطلاق شظايا متوهجة".

وبحسب منسقة الحماية المدنية لورا فيلاسكويز، فإن زيادة حالة التأهب تعني أيضا ارتفاع خطر انبعاث الصهارة ووقوع "انفجارات كبيرة متزايدة القوة تطلق شظايا (صخرية) على مسافات طويلة".

والخطوة التالية أي الإنذار الأحمر، تؤدي إلى تدابير إخلاء إلزامية.

وأقيمت العشرات من مراكز الإيواء في المناطق القريبة من فوهة البركان.

عاود بوبوكاتيبيتل، الذي لم يحدث ثورانا هائلا منذ أكثر من ألف عام ، نشاطه في عام 1994 وشهد فترات من النشاط المتزايد منذ ذلك الحين.