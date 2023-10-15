توفيت الصحفية والإعلامية اللبنانية جيزيل خوري عن عمر يناهز 62 سنة بعد سنوات صارعت خلالها المرض دون أن يشعر أحد بمعاناتها، وفقا لمقربين منها أكدوا أنها كانت تحرص دائما على ألا يعلم أحد بمرضها.

وأشار مقربون من الصحفية اللبنانية إلى أنها كانت تعاني من مرض السرطان في السنوات القليلة الماضية.

وكانت جيزيل تتمتع بخبرة صحفية طويلة، وأسلوب متميز في تقديم البرامج الحوارية. فقد استضافت على مدى سنوات العديد من الشخصيات العربية البارزة والمؤثرة من صناع القرار والمؤثرين فيه.

كما تركت بصمات واضحة على الإعلام العربي، إذ قدمت عددا من البرامج على أبرز القنوات الإخبارية الدولية الناطقة بالعربية، أبرزها "المشهد" على بي بي سي و"مع جيزيل" على سكاي نيوز عربية الذي شهد آخر ظهورها على الشاشة.

وبدأت الإعلامية اللبنانية مشوارها المهني 1986 مع «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية في برنامجها «حوار العمر» بين عامي 1992 و2001.

وكانت جيزيل من مؤسسي قناة العربية الإخبارية التي عملت بها في الفترة من 2003 إلى 2013، بعدها انتقلت إلى بي بي سي عربي لتقديم برنامجها "المشهد" الذي التقت فيه بشخصيات عربية ودولية، واستمعت إلى شهاداتها التي قد تشكل جزءاً مهما من التاريخ المعاصر ومساعدا لفهم الأحداث التي ساهمت في تكوينه.

وكررت التجربة في محطتها الإعلامية الأخيرة مع قناة سكاي نيوز العربية التي قدمت فيها برنامج "مع جيزال" الذي التقت فيه كوكبة من الشخصيات البارزة وصناع القرار في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم أيضا.

ووُلدت جيزيل خوري في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت سنة 1961، ودرست الإعلام والتاريخ في بلادها التي انطلقت منها مسيرتها المهنية في وسائل الإعلام المحلية التي حققت فيها نجاحا كبيرا انتقل بها إلى مستويات مهنية أعلى مكنتها من العمل في مؤسسات دولية.

وكانت جيزيل خوري زوجة الصحفي اللبناني سمير قصير الذي اغتيل في الثاني من يونيو/ حزيران عام 2005.

وأسست جيزيل مؤسسة سمير قصير سنة 2006، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تسعى إلى نشر الثقافة الديمقراطية في لبنان والعالم العربي وتشجيع الحريات.