إيلاف من بيروت: بكت الاعلامية اللبنانية جيزيل خوري بيروت "التي لا تشبه أي مدينة أخرى في المنطقة". اليوم، يبكي الجسم الإعلامي اللبناني والعربي إعلامية قديرة، وصاحبة مسيرة طويلة جعلتها من أبرز الصحافيات العربيات، غادرت هذه الدنيا فجر اليوم الأحد عن 62 عاماً في منزلها في بيروت محاطة بولديها، بعد صراع طويل مع المرض.

"بيروت واحدة ولا بيروت أخرى". هذا ما قالته خوري في آخر لقاء مصور مع الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، ضمن برنامجه "حديث مع ريكاردو".

لم تخف خوري شدة تأثرها بسبب مغادرة بيروت، وقد عبرت عن هذه الحرقة بالقول إنه ليس جميلاً الرحيل عن بيروت: "مش حلو نتركها".

Departures never give us advice; they arrive unexpectedly. Giselle's deep bond with Beirut was an enduring love story.



