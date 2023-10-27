غزة (الاراضي الفلسطينية): دخل فريق من الصليب الأحمر الجمعة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر.

وأكدت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة فرانس برس "نعم هي المرة الأولى التي يدخل فيها ستة أفراد من طاقم طبي وأربعة متخصصين من اللجنة" قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ورافقت الوفد ست شاحنات مساعدات.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر فابريزيو كاربوني إن القافلة الطبية تمثّل "جرعة صغيرة من الإغاثة، وهي ليست كافية".

وأوضح في بيان أن "فريقنا الجراحي وإمداداتنا الطبية سيساعدان في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة"، لافتاً الى أن "هناك حاجة ملحة لوصول المساعدة الإنسانية بشكل مستدام".

وأضاف كاربوني "هذه الكارثة الإنسانية تتفاقم كلّ ساعة".

وضع كارثي

وتجمع وكالات الأمم المتحدة على الوضع الكارثي في قطاع غزة.

ودخلت مساعدات محدودة قطاع غزة عبر رفح خلال الأيام الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة التابعة لحركة حماس أن أكثر من 7326 آلاف شخص قتلوا في غزة منذ بدء الحرب، وبينهم 3038 طفلا. وأصيب 18967 شخصا بجروح.

وقتل 1400 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم حماس، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.