يشارك المنتخب الفلسطيني، الملقب بـ"الفدائي"، في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم في قطر، في ظل حرب غزة التي تسببت بمقتل الآلاف، من ضمنهم لاعبون محليون، وأقاربُ لاعبين من المنتخب المشارك في البطولة التي تنطلق يوم 12 يناير/كانون الثاني.

ففي صفوف المنتخب، فَقَدَ اللاعب الفلسطيني محمود وادي، وهو مهاجم نادي "المقاولون العرب" المصري، عمه وعددا من أولاد عمه وأقارب آخرين له قتلوا أثناء الحرب، كما فقد اللاعب محمد صالح، الذي يلعب في مركز الدفاع، كلا من خاله وخالته وأبناء لهما قبل أيام من انطلاق البطولة، وفقا لما قاله أحمد تيسير، المنسق الإعلامي المرافق للمنتخب الفلسطيني، لبي بي سي عربي نيوز.

"اللاعب الفلسطيني جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، والحالة النفسية للاعبين صعبة كحال جميع الفلسطينيين بعد أن فقدوا أقارب لهم في الحرب"، كما يقول تيسير.

ولا تضم تشكيلة المنتخب الحاليّة أي لاعب يعيش في قطاع غزّة؛ فوفقا للمنسق الإعلامي لم يتمكن أي لاعب منهم من الالتحاق بالمنتخب الفلسطيني بسبب الحرب.

