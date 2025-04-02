برشلونة : أكّدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء أن نادي برشلونة المتصدر لا يمتلك القدرة المالية اللازمة لتسجيل اللاعبين داني أولمو والبرازيلي باو فيكتور، ولا يزال يفتقر إليها، وذلك قبيل صدور قرار من المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا بشأن أهلية اللاعبين للمشاركة.

في كانون الثاني/يناير الماضي، أبرم برشلونة صفقة لبيع مقصورات كبار الشخصيات في ملعب "كامب نو" الذي يخضع حاليا لأعمال تجديد، بقيمة تقارب 100 مليون يورو (108 ملايين دولار)، ما منح النادي مساحة ضمن قوانين اللعب المالي النظيف لتسجيل اللاعبين.

وبيّنت رابطة "لا ليغا" أن برشلونة استعان بمدقق حسابات غير معروف بين 31 كانون الأول/ديسمبر و3 كانون الثاني/يناير لتسجيل هذه الصفقة في سجلاته المالية، إلا أن المدقق الحالي لم يُدرج الصفقة ضمن البيانات المرحلية للنادي في النصف الأول من موسم 2024–2025.

وقالت الرابطة في بيان "لم يُسجّل أي مبلغ من صفقة (مقصورات كبار الشخصيات) في حساب الأرباح والخسائر، خلافا لما أكّده النادي والمدقق آنذاك".

واتخذت الرابطة إجراءات بالإبلاغ عن المدقق السابق لدى معهد المحاسبة والتدقيق الإسباني، مشيرة إلى أن برشلونة لم يكن يملك في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 ولا في 3 كانون الثاني/يناير 2025، ولا بعد ذلك، القدرة المالية لتسجيل أولمو وفيكتور.

ورفض برشلونة التعليق على الموضوع عند سؤاله من قبل وكالة فرانس برس.

وكان المجلس الأعلى للرياضة منح في الثامن من كانون الثاني/يناير إذنا مؤقتا للنادي باستخدام اللاعبين بعد انتهاء صلاحية تراخيصهما المؤقتة التي مُنحت لهما عقب التوقيع في الصيف، وفشل النادي في تسجيلهما قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وسمحت هذه الخطوة لبرشلونة بالاستفادة من خدمات اللاعبين مؤقتا، بانتظار حكم نهائي في قضيته ضد الرابطة والاتحاد الإسباني للعبة، والمتوقّع صدوره في 7 نيسان/أبريل أو قبله.