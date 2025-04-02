لندن : أقر الإيطالي أنتسو ماريسكا مدرب تشلسي الإنكليزي أن باستطاعة جناحه الإنكليزي الدولي السابق جايدون سانشو "تقديم عروض أفضل" رافضا البت في مصيره وتحديدا بقائه في صفوف الـ"بلوز" من عدمه في نهاية الموسم الحالي.

وانتقل سانشو إلى صفوف فريق العاصمة قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مع موجب التعاقد معه بشكل رسمي بصفقة تقدر بما بين 20 و25 مليون جنيه استرليني (حوالي 23 او 28 مليون دولار) إذا احتل الفريق مرتبة أفضل من المركز الرابع عشر في الدوري (خامسا حاليا).

بيد أن موقع "ذي أتلتيك" كشفت أخيرا أن باستطاعة تشلسي إعادة سانشو إلى صفوف يونايتد اذا قرر ذلك، شرط أن يدفع قيمة جزائية تقدر بنحو 6.5 ملايين دولار.

وسئل ماريسكا عما إذا كان يريد استمرار سانشو بشكل رسمي بعد انتهاء عقد الإعارة نهاية الموسم الحالي، وذلك عشية مواجهة توتنهام في الدوري المحلي "أعشق جميع اللاعبين المتواجدين في صفوف النادي، لكن في الوقت الحالي التركيز على انهاء الموسم بأفضل شكل ممكن وليس التفكير بالموسم المقبل".

وتابع "تركيزي منصب على المباريات التسع المتبقية خلال الشهرين المقبلين، ثم سنرى ماذا سيحصل خلال فترة الصيف".

وتابع في ما يتعلق بسانشو "بطبيعة الحال من ناحية الأرقام يستطيع أن يقدم مستوى أفضل من دون أدنى شك".

وختم "تحدثت معه بالأمس، يتعين عليه مواصلة تقديم قصارى جهده حتى النهاية".