باريس : قلب باريس سان جرمان تخلفه 0 2 امام مضيفه دانكرك من الدرجة الثانية الى فوز 4 2 الثلاثاء وبلغ نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

ويلتقي سان جرمان في المباراة النهائية المقررة في 24 ايار/مايو، مع كان من الدرجة الرابعة او رينس اللذين يلتقيان الاربعاء.

واحتفظ فريق العاصمة بالتالي بسجله خاليا من الهزائم في المسابقتين المحليتين حيث لم يخسر اي مباراة في الدوري ايضا هذا الموسم.

وعلى الرغم من الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين، قام المدرب الاسباني لباريس سان جرمان الاسباني لويس انريكي باشراك تشكيلته الاساسية في المجمل، ولم يغب سوى حارس المرمى الايطالي جانلويجي دوناروما وحل بدلا منه الروسي ماتفي سافونوف، والجناج الجورجي خفتيسا كفاراتسخيليا المريض ولعب بدلا منه ديزيريه دويه.

وفاجأ دانكرك ضيفه بافتتاح التسجيل بعد مرور 7 دقائق بواسطة فانسان ساسو غير المراقب عند القائم الثاني مستغلا ركلة حرة مباشرة تابعها بيمناه داخل الشباك.

ونجح دانكرك الذي اخرج ثلاثة فرق من الدرجة الاولى في هذه المسابقة يفوزه على اوكسير 1 0 وليل 5 4 بركلات الترجيح، وعلى بريست 3 2، في مضاعفة تقدمه بهدف للاعبه السعودي نبهان السعد بكرة سددها نصف طائرة (27).

وقلص سان جرمان، حامل اللقب الموسم الماضي والرقم القياسي في هذه المسابقة (15 مرة)، النتيجة في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول بواسطة عثمان ديمبيليه نجمه المتألق هذا الموسم عندما تلقى كرة عرضية من الظهير الدولي المغربي اشرف حكيمي فسيطر عليها بيسراه قبل ان يطلقها بيمناه في سقف الشباك.

ونجح فريق العاصمة في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني بكرة رأسية من مدافعه البرازيلي ماركينيوس (48).