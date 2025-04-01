روما : يستمر غياب المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس عن إنتر ولن يكون متواجدا بصحبة زملائه حين يتواجهون الأربعاء مع الجار اللدود ميلان في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن مدربه سيموني إنزاغي.

وقال إنزاغي في مؤتمر صحافي "ليس لدينا سوى ثلاثة مهاجمين متوفرين، (الأرجنتيني خواكين) كوريا، (النمسوي ماركو) أرناوتوفيتش و(الفرنسي ماركوس) تورام، ما يجبرنا على الاستعانة بمهاجم من الفريق الرديف للتواجد معنا على دكة البدلاء".

وإلى جانب لاوتارو الذي يعاني من مشكلة عضلية أبعدته عن فوز بلاده على غريمتيها الأوروغواي 1 0 والبرازيل 4 1 ما خولها حسم بطاقتها إلى مونديال 2026، يفتقد إنتر الإيراني مهدي طارمي لإصابته خلال تواجده مع منتخب بلاده الذي ضمن أيضا تأهله إلى النهائيات العالمية.

وأفاد إنزاغي "بالنسبة للاوتارو، نعتقد أنه سيعود (لمباراة الدوري) السبت في بارما، لكن يتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلا للتأكد (من شفائه التام)، لأن الانتكاسات ممكنة دائما".

وكان بطل العالم 2022 الذي سجل 18 هدفا هذا الموسم (11 في الدوري)، موجودا في المدرجات الأحد خلال فوز فريقه على أودينيزي (2 1) في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي الذي يتصدر إنتر بفارق ثلاث نقاط عن نابولي الثاني.