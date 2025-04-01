لوس انجليس : يغيب نجما نيو أورليانز بيليكانز، زيون وليامسون وسي جيه ماكولوم، عن المشاركة في باقي مباريات الموسم المنتظم ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، وفقا لما أعلنه الإثنين النادي الذي خرج من سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

ويعاني وليامسون من كدمة في أسفل الظهر إثر سقوط تعرض له خلال مباراة في 19 آذار/مارس، بينما غاب ماكولوم بسبب كدمة في عظمة القدم اليمنى تعرّض لها خلال الخسارة أمام ديترويت بيستونز في 23 من الشهر عينه.

ويُعد هذا موسما جديدا من سلسلة المواسم التي ساهمت فيها الإصابات في نتائج مخيبة للآمال بالنسبة لنيو أورليانز، بدأ بإصابة الوافد الجديد صانع الألعاب ديجونتي موراي بكسر في اليد خلال مباراة الافتتاح.

عانى موراي لاحقا من تمزق في وتر العرقوب، كما غاب وليامسون البالغ 24 عاما، لفترة بسبب تمزق عضلي في العضلة الخلفية.

وعلى الرغم من عودته القوية من الإصابة، حيث أنهى الموسم بمعدل 24.6 نقطة، 7.2 متابعات و5.3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، شارك فقط في 30 مباراة.

وكان وليامسون، الخيار الأول في "درافت" الدوري سابقا، يأمل في موسم أفضل بعد أن لعب 70 مباراة في موسم 2023 2024، وهو أعلى رقم له في مسيرته.