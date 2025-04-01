لوس انجليس : استعاد المخضرم آل هورفورد شبابه وساعد فريقه بوسطن سلتيكس حامل اللقب على تحقيق فوزه التاسع تواليا بعد التغلب على مضيفه ممفيس غريزليز 117 103 الإثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

سجل هورفورد البالغ 38 عاما، أعلى رصيد له هذا الموسم بـ26 نقطة من على مقاعد البدلاء.

وأضاف جايسون تايتوم 25 نقطة مع 14 متابعة، في حين نجح دفاع سلتيكس في شل حركة غريزليز في الشوط الثاني، ليكملوا سلسلة الانتصارات المتتالية خارج أرضهم بستة انتصارات من ست مباريات، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية خارج الديار في تاريخ النادي.

ويحتل بوسطن المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف كليفلاند كافالييرز، وهو فاز بجميع المباريات الست بفارق مزدوج في النقاط.

سجل هورفورد ست ثلاثيات من أصل 21 لفريقه. قال "الأمر ممتع جدا، إنه شيء مذهل بالنسبة لي أن أكون في هذا الموقف. أحاول فقط الاستمتاع به مع فريقي".

على الجانب الآخر، سجل جا مورانت 26 نقطة لأصحاب الأرض الذين تقدموا بفارق 11 نقطة في الشوط الأول واستعادوا التقدم مع بداية الربع الثالث، لكنهم لم يتمكنوا من مجاراة سلتيكس في النهاية وخسروا مباراة مهمة في صراعهم مع لوس أنجليس ليكرز على المركز الرابع في الغرب.

يحتل الفريق المركز الخامس بـ44 فوزا مقابل 31 خسارة.

وتغلب ليكرز على هيوستن روكتس صاحب المركز الثاني في المنطقة الغربية 104 98 في مواجهة مثيرة.

سجل كل من السلوفيني لوكا دونتشيتش، دوريان فيني سميث، والنيجيري غايب فنسنت 20 نقطة لليكرز، بينما أضاف ليبرون جيمس 16 نقطة.