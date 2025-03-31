طوكيو : يطمح السائق الياباني يوكي تسونودا للصعود إلى منصة التتويج في سباق بلاده الذي يقام على حلبة سوزوكا نهاية هذا الأسبوع، بعد انتقاله "الخيالي" إلى فريق ريد بول ليحل بدلا من النيوزيلندي ليام لاوسون.

وسيشارك تسونودا إلى جانب الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، عقب قرار ريد بول الأسبوع الماضي الاستغناء عن خدمات لاوسون، بعدما فشل في تحقيق نتائج جيدة بعد سباقين فقط من انطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد.

وصف تسونودا الشعور الذي انتباه بعد انتقاله إلى الحظيرة النمسوية بـ "الخيالي" وهو يستعد للجلوس خلف مقود سيارة أحد أفضل الفرق عند خط الانطلاق، ويضع نصب عينيه ترك بصمة أمام الجماهير اليابانية في سوزوكا.

قال ابن الـ 24 عاما في فعالية للصانع العملاق هوندا، شريك ريد بول، في طوكيو الأحد "لا أريد أن أرفع سقف التوقعات كثيرا، لكنني أريد أن أنهي جائزة اليابان الكبرى على منصة التتويج".

يأتي تسونودا من رايسينغ بولز (آر بي) الرديف لريد بول، في حين سيسلك لاوسون (23 عاما) المسار المعاكس بعودته إلى الفريق الذي دافع عن ألوانه خلال الجوائز الكبرى الست الاخيرة في الموسم الماضي.

لم يتوقع تسونودا أن يخوض سباق بلاده مع ريد بول بعدما تم استبعاده لصالح لاوسون عندما غادر المكسيكي سيرخيو بيريس صفوفه نهاية الموسم الماضي.

أضاف "لقد سارت الأمور على ما يرام، والآن أقف هنا، وهذا بفضل دعم الجميع".

ولم يسبق لتسونودا الصعود إلى منصة التتويج منذ انضمامه إلى الفئة الاولى قبل أربعة أعوام مع الفريق الرديف لريد بول الذي كان يحمل حينها اسم ألفا تاوري، لكنه أظهر قدراته القيادية وسرعته في سباقي أستراليا والصين، فاحتل المركز الـ 12 في الجولة الافتتاحية في ملبورن، ولم ينجح في الدخول ضمن جدول النقاط في شنغهاي إلّا بسبب إستراتيجية خاطئة اعتمدت على التوقف مرتين.

حثّ تسونودا جماهير بلاده على دعمه في أول جائزة كبرى له مع ريد بول قائلا "أكثر ما أتطلع إليه هو أنه لا يمكن أن يكون هناك موقف أكثر ضغطا وتحديا من هذا".

وأردف "هي مشاركتي الأولى، لذا مع كل هذه العوامل، أعتقد أنه سيكون سباقا مثيرا للغاية".