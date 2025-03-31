ميامي : حرم الشاب التشيكي ياكوب منشيك، المصنّف 54 عالميا، المخضرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخامس من لقبه الـ 100 في مسيرته، بفوزه عليه 7 6 (7 4) و7 6 (7 4) في نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب.

على ملعب "هارد روك ستاديوم" في نهائي متقارب، خرج ابن الـ 19 عاما منتصرا أمام مثله الأعلى ديوكوفيتش (37 عاما) صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الاربع الكبرى (24).

وكانت المباراة بين ديوكوفيتش ومنشيك الذي يصغره بـ 18 عاما هي أكبر فارق في السن في نهائي احدى دورات الماسترز للألف نقطة، والأكبر أيضا في أي نهائي على مستوى جميع الدورات منذ عام 1976.

وبعدما تأجل موعد المباراة قرابة 6 ساعات بسبب هطول الأمطار الغزيرة، خاض منشيك اللقاء مع جرعات كبيرة من الثقة على خلفية مشواره الرائع في ميامي وواقع فوزه بجميع الاشواط الفاصلة "تاي بريك" السبعة التي خاضها في هذه الدورة.

بدا منشيك متفوقا خلال تسديد الارسالات (14 ارسالا ساحقا) وصلبا في اللحظات الحاسمة، وعرف على الرغم من قلة خبرته كيف يحكم قبضته على المباراة.

قال منشيك متحدثا إلى ديوكوفيتش الذي عانى من التهاب في عينه واستخدم قطرات خلال فترة التبديل في المجموعة الأولى "وجودي هنا هو بفضلك. بدأت لعب كرة المضرب بفضلك. تمكنتُ من التدرب معك. لا يوجد ما هو أفضل من مواجهتك في نهائي الدورة. شكرا لك على كل ما قدمته لرياضتنا، أنت شخص رائع".

وردّ الصربي قائلا "رأيته يلعب عندما كان في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره، ودعوته وتدربنا معا. كان يتدرب في ناديي في بلغراد، وكما تعلمون، رؤية تطوره أمر رائع ومذهل".

وأضاف الفائز باللقب 6 مرات آخرها عام 2016 "يؤلمني أن أقرّ بذلك، ولكنك (منشيك) كنت أفضل في اللحظات المهمة، وخاصة خلال الإرسال في اللحظات الحاسمة. بالنسبة للاعب شاب مثلك، فهذه صفة رائعة، وأنا متأكد أنك ستستخدمها كثيرا في المستقبل".

ووعد ديوكوفيتش منافسه الشاب الذي بات أول تشيكي يفوز بدورة لماسترز الألف نقطة منذ توماس بيرديتش في باريس عام 2005 قائلا "إنه (اللقب) الأول في سلسلة طويلة".

ورغم خسارته فرصة احراز اللقب، دوّن ديوكوفيتش اسمه في سجلات الكرة الصفراء بعدما بات أكبر لاعب سنّا يصل إلى مباراة نهائية في دورات ماسترز الألف نقطة، لكنه ما زال يبحث عن لقبه الـ 100 في مسيرته في انجاز لم يحققه قبله عند الرجال سوى الاميركي جيمي كونورز (109) والسويسري روجيه فيدرر (103).

كما بات عن 37 عاما و10 أشهر أكبر لاعب يبلغ دور الأربعة في إحدى دورات ماسترز الألف نقطة، محطما رقم غريمه السابق فيدرر الذي وصل عام 2019 إلى نصف نهائي إنديان ويلز وميامي عن 37 عاما وسبعة أشهر.

وبرهن "دجوكو" الذي توّج عنقه بالذهب الأولمبي في باريس الصيف الماضي واضطر للانسحاب في نصف نهائي النسخة الاخيرة من بطولة أستراليا للاصابة في كانون الثاني/يناير، قدرته على البقاء في القمة في دورة فلوريدا التي كانت "الاكثر استمتاعا لي منذ سنوات طويلة".

خسر ارساله سريعا مع بداية المجموعة الاولى وتخلف 0 2، إلّا انه عاد إلى أجوا اللقاء وكسر ارساله منافسه في اول مناسبة (3 4) فارضا على التشيكي شوطا فاصلا، انتهى لصالح الاخير بعدما تقدم 5 0 وحسمه 7 4.

في المجموعة الثانية، انقذ ديوكوفيتش كرتين والنتيجة 2 2، وطالب دعم الجماهير مرارا وسقط عدة مرات على الارض قبل أن يخسر مجددا في الشوط الفاصل الذي ارتكب خلاله أخطاء كثيرة.