لندن : قاد ماركوس راشفورد فريقه أستون فيلا الى نصف نهائي كأس انكلترا لكرة القدم بتسجيله ثنائية خلال الفوز على بريستون من دوري المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 3 0 الأحد في ربع النهائي.

ومنح راشفورد التقدم لأستون فيلا 2 0 (59 و64 من ركلة جزاء) قبل أن يضيف جايكوب رامسي الثالث (71).

ويلتقي أستون فيلا في الدور نصف النهائي المقرر في 26 و27 نيسان/ابريل ضد كريستال بالاس الفائز السبت على جاره اللندني فولهام 3 0.

ويسعى راشفورد الى احياء مسيرته منذ انتقاله من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعد سنوات من التخبط، ودوّن على أول أهدافه منذ ان سجل للمرة الاخيرة ليونايتد في مرمى ايفرتون في 1 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبلغ فيلا دور الأربعة للمرة الاولى منذ 10 سنوات ويبحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 1957، علما أنه وصل إلى النهائي عام 2015 وخسر أمام أرسنال.

ولحق فيلا الذي يحتل مركزا تاسعا مخيبا في الدوري لكنه تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بكل من كريستال بالاس ونوتنغهام فوريست الى نصف النهائي، على أن يكتمل عقد المتأهلين بلقاء يجمع مانشستر سيتي وبورنموث على ملعب "فيتاليتي" في وقت لاحق.