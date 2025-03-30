ميونيخ (ألمانيا) : اقال لايبزيغ، سادس الدوري الالماني لكرة القدم، الاحد مدربه ماركو روزه غداة خسارته على أرض بوروسيا مونشنغلادباخ 0 1 ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري.

قال المدير الرياضي للنادي مارسيل شايفر في بيان "لقد آمنّا بماركو وفريقه لفترة طويلة، وبذلنا قصارى جهدنا حتى النهاية لقلب الأمور رأسا على عقب".

وأضاف "مع ذلك، في ظل الوضع الراهن وقلّة النتائج، نحن على قناعة راسخة بأننا بحاجة إلى دفعة معنوية جديدة في المباريات المتبقية لتحقيق أهدافنا هذا الموسم".

وأكد نادي شمال ألمانيا انه سيتم الإعلان عن هوية المدرب الذي سيخلف روزه (48 عاما) على مقاعد المدربين "قريبا".

وتأتي اقالة روزه المولود في لايبزيغ قبل ثلاثة أيام من المواجهة المنتظرة لفريقه السابق أمام شتوتغارت في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية التي يحمل لقبها مرتين (2022 و2023).

وكان روزه انضم إلى لايبزيغ في أيلول/سبتمبر 2022 بدلا من الإيطالي الالماني دومينيكو تيديسكو ووقّع معه عقدا حتى حزيران/يونيو 2026، وقاده لاحراز لقب الكأس في أيار/مايو 2023 ثم الكأس السوبر الالمانية على حساب بايرن ميونيخ في آب/غسطس من العام ذاته. سبق له الاشراف على كل من ريد بول سالزبورغ النمسوي ومونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند.

وتراجع لايبزيغ إلى المركز السادس بعد خسارته أمام مونشنغلادباخ، وهي السادسة تواليا له خارج معقله، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة وتتعقد حساباته بشأن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك قبل 7 جولات من النهاية.