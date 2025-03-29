ميامي : توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا، بلقب دورة ميامي الأميركية للألف نقطة في كرة المضرب، بعد تغلبها على الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة 7 5 و6 2 السبت في المباراة النهائية على ملعب هارد روك.

ويُعد هذا اللقب الأول لسابالينكا (26 عاما) في ميامي والثاني لها هذا الموسم بعد تتويجها في بريزبين خلال كانون الثاني/يناير الماضي، كما التاسع عشر في مسيرتها الاحترافية.

وهذه ثالث مرة خلال ثمانية أشهر تتفوق فيها سابالينكا على بيغولا في نهائي يقام على الأراضي الأميركية، بعد فوزها في دورة سينسيناتي في آب/أغسطس 2024، ثم في بطولة الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر.

وسيعزز هذا الانتصار صدارة سابالينكا لتصنيف اللاعبات المحترفات، حيث ستتقدم بفارق يتجاوز 3000 نقطة عن المصنفة الثانية البولندية إيغا شفيونتيك، وذلك اعتبارا من الإثنين.

ولم يسبق للبيلاروسية الفائزة بثلاث بطولات كبرى، أن تجاوزت ربع النهائي في ميامي، لكنها نجحت هذه المرة في التتويج بلقبها الثامن ضمن دورات الألف نقطة.

كانت سابالينكا عازمة على عدم السقوط مجددا بعد خسارتها نهائي دورة إنديان ويلز أمام الروسية الشابة ميرا أندرييفا في وقت سابق من هذا الشهر.

وصرّحت "الفوز بهذا اللقب مميز للغاية"، مشيدة بأداء بيغولا قائلة "جيس، أنا آسفة، لو كان بإمكاني مشاركة هذا اللقب معك لفعلت".

وأضافت "نخوض دائما مواجهات رائعة وسنواصل التنافس في نهائيات مقبلة".

وردّت بيغولا "أنت الأفضل في العالم لسبب وجيه".

شهدت المجموعة الأولى صعوبة من كلا اللاعبتين في الحفاظ على إرسالهما، ونجحت بيغولا في إرباك سابالينكا ببعض الكرات القصيرة التي أجبرتها على التقدم إلى الشبكة.

لكن الزخم تغيّر حين كانت بيغولا تحاول البقاء في المجموعة عند تأخرها 5 6، حيث نفذت سابالينكا كرة أمامية قصيرة رائعة، ثم ضربة ساحقة على الخط وحسمت المجموعة لصالحها.

وفي المجموعة الثانية، وعلى الرغم من أن سابالينكا فقدت إرسالها في الشوط الأول، فإنها سرعان ما استعادت توازنها وكسرت إرسال بيغولا مرتين وتقدمت 3 1، ومن هناك فرضت سيطرتها وأنهت المباراة في ساعة و27 دقيقة.