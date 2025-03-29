أوستن، تكساس : واصل الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي لينوفو) انطلاقته المثالية للموسم الجديد عندما أحرز سباق السرعة (سبرينت) للمرة الثالثة تواليا وذلك السبت في أوستن (تكساس) في سباق جائزة الأميركيتين الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي.

وضرب بطل العالم ست مرات البالغ من العمر 32 عاما بقوة في بداية الموسم بفوزه بسباقي جائزتي تايلاند والارجنتين مع سباقي السبرينت الخاصين بهما، وتابع هيمنته اليوم محافظا على سجله خاليا من الخسارة بانتظار السباق الرئيسي غدا الأحد.

ويملك ماركيس 7 انتصارات في اوستن آخرها عام 2021 عندما كان يدافع عن ألوان فريق هوندا.

وكما حدث في أول عطلتي نهاية أسبوع من موسم 2025، تفوق مارك على شقيقه أليكس (دوكاتي غريزيني ريسينغ)، بينما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا زميله في فريق دوكاتي لينوفو ثالثا.

وأعرب النجم الإسباني الساعي إلى تحقيق لقبه العالمي السابع والتساوي مع الأسطورة الإيطالية فالنتينو روسي، عن سعادته بعد فوزه بخمسة سباقات من أصل خمسة قائلاً: "الدراجة تعمل بشكل ممتاز".

وسيطر ماركيس على السباق المكون من عشر لفات رافعا رصيده إلى 86 نقطة، متقدمًا بفارق 19 نقطة على شقيقه الأصغر.

وأضاف "كانت اللفة الافتتاحية متقاربة جدا. كان التماسك أسوأ، لكن المنافسة كانت رائعة مع بيكو وأليكس. في النهاية، وجدتُ إيقاعي".

من جهته، قال أليكس بعد حصوله على المركز الثاني للمرة الخامسة على التوالي هذا الموسم: "أن أكون وصيفًا هنا في تكساس هو بمثابة فوز. مارك في مستوى آخر".

أما بانيايا فعلق على صعوده على منصة التتويج للمرة الاولى هذا الموسم، قائلا: "أنا سعيد بهذه النتيجة، لقد استمتعتُ كثيرًا بالمنافسة، سأحاول غدًا أن أبدأ بالطريقة نفسها".