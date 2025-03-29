إيلاف من بغداد: أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بياناً رسمياً أعلن من خلاله تقدمه بشكوى إلى الاتحادين الآسيوي والدولي، بشأن الأحداث التي رافقت مباراة العراق وفلسطين التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد العراقي في بيانه إن الشكوى جاءت أيضاً بسبب ما صدر من هتافات مماثلة في مباراة سابقة جرت على الملعب نفسه بين منتخبي الأردن وفلسطين بتاريخ 20 من الشهر نفسه، موضحاً أن تلك الهتافات التي تم توثيقها بالصورة والصوت، تضمنت ألفاظاً عدائية وعنصرية وسياسية بذيئة، بالإضافة إلى تحريض مباشر من قبل الجمهور المتواجد في مدرجات الملعب خلال مباراة العراق وفلسطين.

وأضاف الاتحاد أن مسؤولي الملعب قاموا بفتح أبواب الدخول أمام الجماهير الأخرى بعد انطلاق المباراة، الأمر الذي تسبب لاحقاً بهتافات سياسية وعنصرية، فضلاً عن التهديدات التي تعرض لها منتخب العراق وجماهيره من قبل الجمهور الحاضر.

وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيانه أن شكواه تضمنت احتجاجاً رسمياً على تلك التهديدات المتكررة في المباراة، مشيراً إلى أن أبرز تلك التجاوزات حدثت في الدقيقة (45+1) من الشوط الأول، مما خلق جواً مشحوناً بالتوتر والاحتقان، وأثر بشكل سلبي على الروح الرياضية وعلى الاحترام المتبادل بين اللاعبين والجمهور، كما سيؤثر لاحقاً، بلا شك، في حظوظ المنتخب العراقي في التأهل.

وأضاف البيان أن مثل تلك التصرفات تتعارض بشكل صريح مع لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي، التي تحظر استخدام الرياضة كمنصة لنشر الكراهية أو التمييز أو العنف أو أي شكل من أشكال الإساءة، وهي النقاط التي سبق أن أشار إليها الاتحاد العراقي في رسائله السابقة.

وأوضح الاتحاد العراقي أنه، استناداً إلى ما تقدم، يطالب الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيما صدر من إساءات وهتافات عدائية وعنصرية وسياسية من قبل الجماهير التي حضرت المباراة، مع توثيق تلك التصرفات بالصوت والصورة، بالإضافة إلى مراجعة التصريحات التي صدرت من بعض الإعلاميين الذين تواجدوا في الملعب، وتم رصدها من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي، بالنظر إلى استخدام الإعلام كوسيلة لنشر الكراهية والتمييز، وهو ما يعده الاتحاد العراقي سبباً يستوجب العقوبات.

وقال الاتحاد في بيانه إنه ينتظر صدور قرار رسمي من شأنه أن يحفظ حقوق منتخب العراق في مباراته المقبلة أمام منتخب تايلاند، والتي من المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية.

وذلك وفقاً للجدول المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ووفقاً للوائح التي تنص على أن من حق المنتخبات اختيار الأرض المفترضة لها، على أن يتم إشعار الاتحاد العراقي في حال وجود ما يمنع من إقامة المباراة في ملعب عمّان الدولي، خصوصاً أن الاتحاد لديه مخاوف جدية تتعلق بالتهديدات التي طالت لاعبيه وجمهوره.

وهو ما دفعه إلى رفع شكوى عاجلة مدعمة بكافة الوثائق والشهادات والقرائن التي يرى أنها تنقل حقيقة ما حدث، بهدف الوصول إلى حلول مناسبة تضمن حقوق المنتخب العراقي وسلامة كوادره الإدارية والفنية واللاعبين والجماهير.

وختم الاتحاد العراقي بيانه بالتأكيد على أن الشكوى مبنية على معطيات رسمية موثقة، مشيراً إلى أن هذه الشكوى غنية بالأدلة والحقائق التي لا يمكن تجاوزها، كونها تمثل خرقاً صريحاً للوائح الاتحادين الآسيوي والدولي، وتأكيداً على ضرورة صون الحقوق، واتخاذ إجراءات عاجلة تحفظ سلامة كل الأطراف، وتضمن أن تبقى الملاعب بيئة محايدة وخالية من مثل هذه الممارسات، خاصة أن الأحداث المؤسفة التي رافقت المباراة تعكس بوضوح أهمية التعامل الجاد معها.