برشلونة : يركز المدرب الألماني هانزي فليك على المباريات المقبلة لفريقه برشلونة، رغم خطر تعرض الأخير لعقوبة محتملة بسبب إشراك غير قانوني لمدافعه إينيغو مارتينيس في مواجهة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

دفع فليك بمارتينيس خلال الفوز على أوساسونا 3 0 الخميس، وذلك بعد انسحابه بسبب الإصابة من تشكيلة منتخب إسبانيا المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم أوساسونا بشكوى لدى الاتحاد الإسباني الجمعة، حول أهلية مشاركة مارتينيس، مشيرا إلى قواعد الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن وضعية اللاعبين وانتقالاتهم، والتي تنص على أن اللاعب الذي لا ينضم إلى منتخب بلاده أو يتركه لأسباب طبية لا يجوز له خوض مباريات مع ناديه في الأيام الخمسة التالية لانتهاء فترة التوقف الدولية.

واستدعي مدافع برشلونة إلى المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ولكن تم استبداله في النهاية باللاعب الشاب دين هويسن بسبب مشاكل في ركبته اليمنى، ثم شارك 90 دقيقة ضد أوساسونا.

قال فليك السبت في مؤتمر صحافي، عشية مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني الذي يتصدره أمام غريمه ريال مدريد "فزنا بالنقاط الثلاث وهذا هو تركيزي، لذا أركز الآن على المباراة المقبلة ضد جيرونا".