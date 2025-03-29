ميامي : بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف خامسا عالميا نهائي دورة ميامي في كرة المضرب، بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 6 2 و6 3 الجمعة في نصف النهائي، وأصبح بذلك أكبر لاعب سنّا يصل إلى مباراة نهائية في دورات ماسترز الألف نقطة.

ويلعب ديوكوفيتش البالغ 37 عاما المباراة النهائية بمواجهة التشيكي الشاب ياكوب منشيك المصنف 54 عالميا الذي فاجأ الأميركي تايلور فريتس الرابع وهزمه 7 6 (7 4)، 4 6، 7 6 (7 4).

وتفوق "دجوكو" على ديميتروف البالغ من العمر 33 عاما، للمرة الثالثة عشرة في مواجهاتهما الـ14، منهيا المباراة التي تابعها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم ثماني مرات، في 69 دقيقة.

كانت هذه المباراة هي نصف النهائي الأكبر سنّا في تاريخ دورات ماسترز الألف نقطة بين لاعبين مجموع عمرهما 70 عاما.

قال ديوكوفيتش "كان الجو عاصفا جدا اليوم وكان من الصعب التحكم في الكرة التي كان يتغير اتجاهها طوال الوقت، لكنني ضربت إرسالات جيدة وحافظت على أعصابي".

وأضاف "كان الإرسال مرة أخرى هو الجزء الأبرز في المباراة بالنسبة لي. أعتقد أنه كان (بنسبة) 84% في المباراة الأخيرة وظننت أنه سيكون من الصعب تجاوز ذلك لكن اليوم كان 87% لذا لا أعرف ماذا أقول".

وتابع الصربي الذي يسعى إلى إحراز لقبه المئة "آمل أن أستمر على المنوال عينه لأن ذلك بالتأكيد يجعل حياتي أسهل".

سيشكل احراز اللقب المئة عتبة رمزية للصربي، لينضم إلى الأميركي جيمي كونورز (109) والسويسري روجيه فيدرر (103).

بعد بداية بطيئة للموسم، استعاد ديوكوفيتش ثقته بنفسه وهو يستعد لمواصلة نجاحه والبحث عن لقبه الـ25 الكبير في بطولات الغراند سلام.

قال "بعد الألعاب الأولمبية التي كانت اللقب التاسع والتسعين، كل دورة أشارك فيها تهدف للوصول إلى المئة ولم أتمكن من تحقيق ذلك. آمل أن أعطي كل ما لدي الأحد".

وتابع ميسي، حامل لقب كأس العالم 2022، المباراة من المدرجات بعد انتهاء تمارين فريقه إنتر ميامي وكان ديوكوفيتش سعيدا لرؤيته.

علّق "كان من دواعي سروري الكبير أن يكون الملك ليو في المدرجات. هذه المرة الأولى التي ألعب فيها أمامه".

وعلى الرغم من أنه خسر الإرسال الأول، ردّ ديوكوفيتش بسرعة وكسر إرسال منافسه وصولا إلى 3 2 حيث كرر الأمر مجددا مرتين متتاليتين حاسما المجموعة الأولى لصالحه.

وفي المجموعة الثانية، فعلها الصربي مرة جديدة وكسر إرسال ديميتروف الأول وضرب ثلاثة إرسالات ساحقة من خمسة في المباراة.

"لم أغسل يدي قبل المباراة"

في المباراة الثانية، نجح منشيك (19 عاما) في بلوغ أول نهائي له في بطولات الماسترز ألف نقطة.

قبل المباراة، التقى منشيك بميسي الذي توجه إلى غرف الملابس للقاء ديوكوفيتش.

قال منشيك "لقاء الأسطورة لا يحدث كل يوم".

تابع "أمضيت بعض الوقت معه وصافحته. وبعد مصافحته، لم أغسل يدي قبل المباراة، تعرفون، كي يجلب هذا الأمر الحظ. ربما كان هذا مفتاح الفوز اليوم".

بقي خيال ميسي مخيما على تفكير منشيك الذي كتب على عدسة كاميرا الملعب "شكرا ليو".

وعبّر منشيك عن سعادته لرؤية الجانب الإنساني لميسي، بعيدا عن أدائه في أرض الملعب "تقابل الإنسان، وليس فقط اللاعب الذي توج بألقاب دوري أبطال أوروبا وكاس العالم. من الرائع أن يتحقق هذا الحلم".

ورغم قلة خبرته، أظهر منشيك أعصابه الحديدية أمام فريتس الرابع عالميا. لكنه لم يكسر إرسال الاميركي، فيما خسر ارساله مرة واحدة في مباراة دامت ساعتين ونصف.

منشيك الذي فاز بخمسة أشواط فاصلة (تاي بريك) من أصل خمسة في هذه الدورة، عوّل على ارسالاته الساحقة (25 ضد فريتس)، مستفيدا من طوله الفارع (1.93 م).

التقى مع ديوكوفيتش مرة وحيدة في تشرين الأول/أكتوبر، في ربع نهائي دورة شنغهاي الصينية، حين خسر بثلاث مجموعات.