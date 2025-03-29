لوس انجليس : تغلب ديترويت بيستونز على ضيفه كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية 133 122 الجمعة، وضمن انهاء الموسم المنتظم من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين برصيد إيجابي للمرة الأولى منذ 2016.

وسجل تيم هارداواي جونيور أفضل رصيد له هذا الموسم بواقع 32 نقطة، بينها سبع ثلاثيات من 11 محاولة، في مباراة سجل فيها سبعة من لاعبي ديترويت عشر نقاط أو أكثر.

أضاف أوسار تومسون 18 نقطة و10 متابعات والألماني دنيس شرودر 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة، ليرفع ديترويت رصيده إلى 42 فوزا مقابل 32 خسارة، محققا ثلاثة أضعاف انتصاراته في الموسم الماضي.

حقق فوزه من دون نجمه كايد كانينغهام الغائب للمباراة الثالثة تواليا لاصابة في ربلة ساقه، وتوبياس هاريس الذي عانى قبل انطلاق المباراة من إصابة في وتر أخيل.

ولم تكن 38 نقطة من نجم كليفلاند دونوفان ميتشل كافية لتجنيب كافالييرز (59 15) الخسارة، علما أنه ساعد فريقه على تعويض تخلفه بفارق 21 نقطة إلى اثنتين فقط قبل 3:31 دقائق من نهاية الوقت.