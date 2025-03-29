باريس : بات باريس سان جرمان بحاجة الى تعثر موناكو ونيس في دربي الجنوب لاحقا للاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه سانت إتيان 6 1، وخسارة مطارده المباشر مرسيليا أمام مضيفه رينس 1 3 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وقلب فريق العاصمة تأخره بهدف للبلجيكي لوكاس ستاسان (9)، الى فوز بنصف دزينة من الأهداف تناوب على تسجيلها البرتغالي غونسالو راموش (43 من ركلة جزاء) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (50) وديزيريه دويه (53 و67) والبرتغالي الاخر جواو نيفيش (62) وابراهيم مباي (90).

وتحقق حتى الآن شرطان من الشروط الثلاثة التي تضمن لسان جرمان التتويج باللقب الثالث عشر في تاريخه هذا المساء، وهما فوزه وخسارة مرسيليا، ويبقى الشرط الثالث وهو تعادل موناكو ونيس لاحقا على ملعب الامارة.

وعزز سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة وبفارق 22 نقطة أمام مرسيليا و24 نقطة أمام موناكو ونيس قبل سبع مراحل من نهاية الموسم.

وكان سانت إتيان البادئ بالتسجيل عبر ستاسان بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للجورجي زوريكو دافيتاشفيلي اسكنها على يسار الحارس الروسي ماتفاي سافونوف (9).

وأهدر راموش فرصة سهلة عندما تهيأت أمامه كرة على بعد ستة أمتار سددها برعونة بين يدي الحارس غوتييه لارسونور (38).

واقتنص راموش ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل فلوريان تارديو داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه بنجاح في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس لارسونور مسجلا هدفه السادس هذا الموسم.

وأنقذ سافونوف مرماه من هدف ثان في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عندما تصدى لانفراد داخل المنطقة.

ومنح كفاراتسخيليا التقدم لسان جرمان عندما خطف كرة من المدافع ميكايل نادي وانطلق متوغلا داخل المنطقة قبل ان يتلاعب به مرة أخرى ويسددها زاحفة من مسافة قريبة على يسار الحارس (50).

وكاد برادلي باركولا يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايسر البعيد (52)، قبل أن يصنعه عندما انتزع كرة من المهاجم إيرفان كاردونا ومررها الى دويه الذي توغل داخل المنطقة وسددها بيمناه على يمين الحارس (53).

وصنع باركولا الهدف الرابع بتمريرة الى نيفيش داخل المنطقة فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (62).

وأضاف دويه هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة انهاه بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى للحارس لارسونور (67).

وحرمت العارضة باركولا من الثنائية بابعادها تسديدته العكسية الرائعة من خارج المنطقة (78).

وختم مباي المهرجان بهدف سادس عندما مرر باركولا كرة عرضية داخل المنطقة حاول المدافع ليو بيترو ابعادها فارتطمت بقدم بديل راموش وعانقت المرمى الخالي (90).

خسارة ثالثة تواليا لمرسيليا

ومهد مرسيليا الطريق أمام باريس سان جرمان عندما سقط امام مضيفه رينس 1 3.

وسجل الياباني كيتو ناكامورا (29) ومامادو دياخون (52) وفالنتان أتانغانا إيدوا (69) أهداف رينس، وفالنتان رونجييه (78) هدف مرسيليا.

وهي الخسارة الثالثة تواليا للنادي الجنوبي فتجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز الثاني وبات مهددا بالتراجع الى الثالث في حال فوز موناكو او نيس في قمتهما المرتقبة لاحقا.

في المقابل، عزز رينس موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما حقق فوزه الاول في مبارياته الـ16 الاخيرة في الدوري وتحديدا منذ تغلبه على مضيفه لوهافر 3 0 في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في المرحلة الحادية عشرة.

وكان مرسيليا صاحب الافضلية منذ بداية المباراة وكان قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل عبر جناحه الانكليزي مايسون غرينوود (5)، ثم رأسية لمدافعه الارجنتيني ليوناردو باليردي اثر تمريرة من الدولي الجزائري أمين غويري أبعدها الحارس إيفان ضيوف (7).

وكاد غويري يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من المدافع الكيني جوزيف أوكومو (15).

وأهدر غرينوود فرصة سهلة لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من غويري سددها برعونة بجوار القائم الايمن البعيد (21).

وافتتح رينس التسجيل من أول فرصة حقيقية له في المباراة عندما تلقى ناكامورا كرة داخل المنطقة من دياخون فتلاعب بالمدافع باليردي وسددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي (29).

وأنقذ المدافع الاسباني سيرجيو أكييمي فريقه من هدف التعادل بإبعاده رأسية لقائد النادي الجنوبي الدولي أدريان رابيو من باب المرمى (38).

واندفع مرسيليا بحثا عن التعادل في الشوط الثاني لكن مرماه تلقى هدفا ثانيا من هجمة مرتدة مرر على اثرها ناكامورا كرة الى دياخون غير المراقب فتوغل داخل المنطقة وسددها داخل المرمى (52).

ووجه رينس الضربة القاضية لضيوفه من هجمة مرتدة أنهاها إيدوا بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة من النيجيري ابراهيم حافظ (69).

وقلص مرسيليا الفارق بمجهود فردي لمهاجمه رونجييه الذي تلاعب بأكثر من مدافع وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ضيوف (78).

وأنقذ ضيوف مرماه في مناسبتين بتصديه لتسديدتي نيل موباي (90+6) وغرينوود (90+7).