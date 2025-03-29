روما : أعاد المدرب الجديد ليوفنتوس الكرواتي إيغور تودور فريق "السيدة العجوز" إلى سكة الانتصارات بعدما قاده في مستهل مشواره معه إلى الفوز على ضيفه جنوى بهدف نظيف السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين تودور ويوفنتوس بالفوز الأول بعد خسارتين، إلى التركي كينان يلديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

ورفع فريق "السيدة العجوز" الذي أقال تياغو موتا وعيّن مكانه تودور مدافع "بيانكونيري" السابق حتى نهاية الموسم، رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن بولونيا الفائز على مضيفه فينيتسيا بهدف نظيف أيضا.

ويُعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، المهمة الأبرز أمام تودور الذي سيواجه بولونيا في المرحلة الخامسة والثلاثين، في مباراة قد تكون حاسمة، إلى جانب مباراتين صعبتين أيضا مع مضيفيه روما ولاتسيو.

بعد 25 دقيقة على بداية المباراة، سجل يلديز هدف الافتتاح إثر مجهود فردي، بعدما وصلته الكرة وتقدم بها وراوغ البلجيكي كوني دي وينتر ببراعة مسجلا هدفه الخامس في مباراته الـ29 ضمن الدوري هذا الموسم.

فرحة الهدف عكّرتها إصابة فيديريكو غاتي الذي خرج بعد دقيقتين ودخل المدافع الفرنسي بيار كالولو بدلا منه (27).

في معظم فترات المباراة، لم يشكل كلا الفريقين خطورة كافية على المرميين، مع أفضلية ليوفنتوس خاصة في الشوط الثاني، وسط محاولات لكل من كالولو برأسية سهلة بين يدي الحارس نيكولا ليالي (74)، ثم تسديدة رائعة من مانويل لوكاتيلي من خارج منطقة الجزا أبعدها الحارس (83).

وكاد البديل الأميركي تيموثي وياه يضيف الثاني بتسديدة قوية لكن ليالي كان في المرصاد (90+3).

وفي مباراة ثانية، عزّز بولونيا مركزه الرابع بفوزه على فينيتسيا بهدف ريكاردو أورسيليني في الدقيقة 49.

ورفع بولونيا رصيده إلى 56 نقطة، بفارق نقطتين عن أتالانتا الثالث قبل مواجهته فيورنتينا الأحد.

وتابع فريق المدرب فينتشينتسو إيتاليانو سلسلة انتصاراته المتتالية التي وصلته إلى ستة، من بينها مباراتان خارج الديار.

أما فينيتسيا فخسر للمرة الأولى بعد أربعة تعادلات لم تكن كافية لخروجه من المراكز المهددة بالهبوط، فبقيَ في المركز قبل الأخير بـ20 نقطة، بفارق خمس نقاط مؤقتا عن بارما السابع عشر.

في مباراته الـ22 ضمن الدوري، سجل أورسيليني غير المراقب هدفه الحادي عشر بطريقة مذهلة، حين سدد "على الطاير" بعدما وصلته عرضية نيكولو كامبياغي (49).

وعادل المهاجم البالغ 28 عاما أفضل رقم له على صعيد الأهداف في موسم واحد ضمن مسيرته (11 هدفا في موسم 2022 2023).

بعد تسجيل هدفه، اتجه أورسيليني إلى إحدى الكاميرات وطرق على العدسة، في تلميح لمدرب المنتخب لوتشانو سباليتي الذي لم يستدعه مجددا إلى القائمة الأخيرة التي خاضت مواجهتي ألمانيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية وخسرت بمجموع 4 5.

لم يُستدعَ أورسيليني إلى المنتخب في المباريات الـ13 الأخيرة، وكانت مشاركته الأخيرة أمام تركيا في مباراة ودية، علما أنه خاض 7 مباريات فقط بقميص "أتزوري" منذ 2019.

وأنقذ البديل الإيفواري كريستيان كواميه فريقه إمبولي من الخسارة بتسجيله التعادل 1 1 مع مضيفه كومو في الدقيقة 75، بعد هدف السبق من اليوناني البديل أناستاسيوس دوفيكاس (61)، فيما طُرد لاعب وسط إمبولي البديل ياكوبو فاتسيني (90+2).