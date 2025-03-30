لوس انجليس (الولايات المتحدة) : واصل بوسطن سلتيكس حامل اللقب وأوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية زخم الانتصارات في طريقهما إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه)، ففاز الاول على سان أنتونيو سبيرز 121 111، والثاني على إنديانا بايسرز 132 111 السبت.

وعاد لوس أنجليس ليكرز إلى سكة الانتصارات وذلك بفوز مهم على مطادره المباشر على المركز الرابع المؤهل إلى "بلاي أوف" ممفيس غريزليز 134 127 بفضل تألق الثلاثي ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش وأوستين ريفز.

في سان أنتونيو على ملعب "ايه تي أند تي سنتر"، سجل جايسون تايتوم 29 نقطة واضاف إليها 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة وقاد فريقه سلتيكس لفوزه الثامن تواليا.

وعاد تايتوم للتألق بعدما غاب عن مباراة واحدة لحامل اللقب بسبب إلتواء في كاحله الأيسر، وسجل إلى جانب 6 لاعبين آخرين في فريقه أكثر من 10 نقاط، أبرزهم جرو هوليداي الذي أنهى اللقاء مع 21 نقطة.

وفي أوكلاهوما على ملعب "بايكوم سنتر"، حقق ثاندر فوزه التاسع تواليا بفضل تألق نجمه الكندي شاي غلجيوس ألكسندر الذي حقق 33 نقطة و7 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وكان تايريز هاليبورتون أفضل المسجلين في صفوف الخاسر برصيد 18 نقطة، علما أن بايسرز أنهى الربع الاول متقدما بفارق 10 نقاط قبل أن يفقد زمام المبادرة ويخرج خاسرا بـ 21 نقطة.

ومع بقاء 8 مباريات على نهاية الدوري المنتظم، يتقدم ثاندر متصدر المنطقة الغربية برصيد 62 فوزا مقابل 12 هزيمة على كليفلاند كافالييرز متصدر الشرقية (59 15) في السباق على أفضل سجل وأفضلية اللعب على ملعبه خلال الـ "بلاي أوف".

وعاد ليكرز إلى سكة الانتصارات بعد خسارته الدراماتيكية أمام شيكاغو بولز 117 119 بسلة ثلاثية قاتلة من الأسترالي جوش غيدي من منتصف الملعب تزامنا مع إطلاق صافرة النهاية، وذلك بتحقيق فوزه الـ 45 (مقابل 29 هزيمة) على حساب غريزليز مطارده المباشر على المركز الرابع في الغربية، ليتقدم عليه بفارق مباراة بعدما مُني الاخير بخسارته الـ 30 مقابل 44 فوزا.

وأفسد ليكرز المباراة الأولى لمدرب غريزليز الموقت توماس إيسالو الذي تولى مهامه الفنية الجمعة بعد الاقالة المفاجئة لتايلور جينكينز.

تقدم ليكرز بفارق 20 نقطة مع بداية المباراة، إلّا انه تراجع ليحكم غريزليز قبضته ويتقدم بدوره 111 107 مع بداية الربع الاخير، قبل أن ينتفض الفريق الضيف ويستعيد زمام المباراة ويخرج فائزا بفارق 7 نقاط.

وكان أوستين ريفز أفضل المسجلين في ليكرز مع 31 نقطة و9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف دونتشيتش 29 نقطة و8 متابعات و9 تمريرات حاسمة منها واحدة من دون أن ينظر إلى "الملك" جيمس الذي انهاها بسلة استعراضية "دانك"، ليخرج الاخير من اللقاء مع 25 نقطة و6 متابعات و8 تمريرات حاسمة.