إيلاف من القاهرة: تسبب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في أزمة لم تكن في الحسبان بظهوره في برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث يرى الجمهور المصري، واتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة أن ظهوره في هذه النوعية من البرامج (برامج المقالب) مهين لمكانة المدير الفني لمنتخب مصر ولمنتخب مصر.

كما أن تصريحات حسام حسن خلال البرنامج أثارت استياء كبير لدى جمهور الزمالك، خاصة أن حسام حسن قال إنه يفضل لزيزو نجم الزمالك أن ينتقل للأهلي، وهو شأن لا يجب مطلقاً أن يتدخل فيه المدير الفني لمنتخب مصر، والذي يجب عليه أن يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وجميع اللاعبين.

زيزو في الأهلي ولا الزمالك.. أحمد حجازي وإمام عاشور ممكن تضمهم للمنتخب؟ حسام حسن في برنامج لقاء على السرير@GEA_SA @ramezgalal #رامز_إيلون_مصر يومياً الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على #MBCMASRhttps://t.co/O5wTg0BcBZ#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/X0OjHwWCtP — MBC مصر (@mbcmasr) March 29, 2025

من ناحيته نشر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بيانا رسميا بشأن ظهوره في برنامج رامز جلال «رامز إيلون مصر».

وتم إذاعة حلقة حسام حسن في برنامج رامز جلال اليوم السبت وشهدت الكثير من التصريحات خاصة حول أحمد سيد زيزو نجم الزمالك وارتباطه بالانتقال إلى الأهلي.

وجاء نص البيان كالتالي: «يوضح الكابتن حسام حسن أن هناك اقتطاعا كبيرا في برنامج رامز جلال للعديد من تصريحاته وعدم إذاعتها بشكل كامل مما تسبب في لبس في بعض المواضيع منها: تصريحه بانتقال زيزو للاهلي، حيث أكد حسام حسن في الحلقة أن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك، ولكن تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الكلام».

وأوضح حسام حسن في البيان: «أيضًا تم اقتطاع سؤال رامز جلال لحسام حسن في حالة انتقال زيزو للأهلي هل سيستفيد فنيًا ويكون إضافة ليكون رد حسام حسن أنه في حالة الانتقال للأهلي سيكون مفيدًا له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع أجزاء كثيرة من تصريحاته».

حسام حسن يعتذر لجماهير الزمالك

وأضاف البيان: «ويعلن كابتن حسام حسن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة عن أي سوء فهم غير مقصود، حيث إنه يكنّ كل احترام لنادي الزمالك العريق وجماهيره في كل مكان وكذلك احترامه وتقديره لكل الأندية المصرية دون استثناء ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتها».