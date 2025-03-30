مدريد : قال مهاجم ريال مدريد، ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم، الفرنسي كيليان مبابي إنه من الرائع معادلة رصيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع الفريق والبالغ 33 هدفا، عقب تسجيله هدفين من ثلاثية الفوز على ليغانيس 3 2 في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري السبت.

رفع مبابي رصيده إلى 33 هدفا في 44 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو عدد الأهداف ذاته لنجمه السابق "سي آر 7" في موسمه الاول (2009 2010) مع النادي الملكي الذي انضم إليه حينها قادما من مانشستر يونايتد الانكليزي، وأصبح هدافه التاريخي لاحقا برصيد 450 هدفا.

قال مبابي البالغ 26 عاما لقناة ريال مدريد التلفزيونية "إنه لأمر مميز للغاية... أن يكون لديك نفس عدد أهداف كريستيانو أمر جيد دائما".

وأضاف "نعرف ما يعنيه لريال مدريد ولي، نتبادل الحديث ويقدّم لي الكثير من النصائح، لقد سجّل العديد من الأهداف، لكن علينا الفوز بالألقاب".

سدد مبابي ركلة جزاء مثالية على طريقة بانينكا ليفتتح التسجيل في الدقيقة 32، قبل أن يمنحه الفوز بركلة حرة مباشرة (76) على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ورفع ريال رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني متساويا مع برشلونة المتصدر قبل مواجهة النادي الكاتالوني جاره جيرونا مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله للمركز الثالث الأحد.

وبدوره أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال بأداء مبابي الذي عرف بداية موسم صعبة في العاصمة الاسبانية عقب انتقاله من باريس سان جرمان الصيف الماضي.

قال مدرب ميلان وبايرن ميونيخ الالماني وتشلسي السابق "إنه يؤدي بشكل جيد للغاية، لقد أصبح أكثر نشاطا وحضورا في لعب الفريق".

وأضاف "إنه يصنع الفارق، وهذا ما نريده منه".

وكان المدرب البالغ 65 عاما قد أشار سابقا إلى أن مبابي قادر على الارتقاء إلى مستوى أفضل لاعب في العالم خمس مرات في مدريد، ولكن فقط من خلال بذل الكثير من الجهد.