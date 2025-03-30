ميامي : عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب بعد شفائه من اصابة وسجل هدفا بعد دقيقتين من نزوله إلى أرض الملعب في الشوط الثاني، وقاد فريقه إنتر ميامي للفوز على ضيفه فيلادلفيا يونيون 2 1 على ملعب "تشايس ستاديوم" في فلوريدا ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكان ميسي غاب عن صفوف منتخب بلاده في الفوزين على الأوروغواي 1 0 والبرازيل 4 1 خلال تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك جراء تعرضه لاصابة في العضلة المقربة في انتصار ميامي الاخير على أتلانتا 2 1 في 16 آذار/مارس في الدوري.

ودفع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي بمواطنه الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات في الدقيقة 55، فلم ينتظر سوى دقيقتين ليهز الشباك بعد تمريرة من الأوروغوياني لويس سواريس، زميله السابق في برشلونة الإسباني، على الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ليجد ميسي المساحة الكافية لتسديد كرة زاحفة بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة (57).

وكان الجناح الفنلندي روبرت تايلور وضع ميامي في المقدمة في الدقيقة 23، مستفيدا من تمريرة بنجامان كروماشي اثر عمل فردي رائع من جوردي ألبا على الجهة اليسرى.

وقلّص فيلادلفيا الفارق عبر المجري دانييل وازداغ بعد عرضية من كوين سوليفان (80)، من دون أن ينجح في ادراك التعادل.

وعزز ميامي الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة، صدارته لترتيب المنطقة الشرقية برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات من مبارياته الخمس الأولى هذا الموسم.

ويواجه ميامي فترة حافلة بالمباريات، حيث سيحلّ ضيفا على لوس أنجليس أف سي في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف الأربعاء، قبل أن يستضيف تورونتو الأحد المقبل في الدوري وبعدها بثلاثة أيام لوس أنجليس أف سي في مباراة الإياب.

أكد ماسكيرانو على أن إشراك ميسي (37 عاما) من على مقاعد البدلاء كان قرارا حذرا "لم نكن نريد المخاطرة به منذ البداية لأننا اعتقدنا أنه قد يكون في خطر إذا لعب المباراة بأكملها، لكننا أردناه أن يحصل على بعض الدقائق".