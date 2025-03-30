ميونيخ (ألمانيا) : يغيب المدافع الياباني هيروكي إيتو عن صفوف بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم جراء تعرضه للمرة الثانية لكسر في قدمه، وفقا لما أعلن الاحد متصدر الدوري الالماني لكرة القدم.

وتعرض إيتو البالغ 25 عاما لكسر في مشط قدمه اليمنى خلال فوز بايرن على سانت باولي 3 2 ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين السبت.

وأعلن بايرن أن إيتو "عانى مجددا من كسر في مشط قدمه اليمنى".

غاب المدافع الياباني المنضم إلى عملاق بافاريا قادما من شتوتغارت في صيف 2024، عن النصف الأول من الموسم بسبب الإصابة ذاتها والتي تطلبت خضوعه لعمليتين جراحيتين.

عاد إيتو إلى ميونيخ قبل يومين من مواجهة سانت باولي. دخل كبديل في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، لكنه خرج في الدقيقة 89 بسبب الإصابة.

وينضم إيتو إلى قلب الدفاع الفرنسي دايو أوباميكانو والظهير الكندي ألفونسو ديفيس في قائمة المصابين، ومن المتوقع غياب هذا الثلاثي عن بقية الموسم ما يفاقم المشكلات الدفاعية في بايرن.

وكان ديفيس أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى أثناء مشاركته مع منتخب كندا، بينما من المتوقع عودة أوباميكانو في أيار/مايو على أقرب تقدير بسبب إصابة في الركبة.

وينتظر بايرن أيضا عودة قائده الحارس مانويل نوير الذي أصيب في ربلة ساقه خلال ذهاب دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن. كان من المقرر أن يعود الحارس المخضرم (39 عاما) في آذار/مارس، لكن عودته تأخرت بسبب انتكاسة في تعافيه.

قال المدير الرياضي للنادي ماكس إيبرل في بيان "بعد إصابة ألفونسو ديفيس ودايو أوباميكانو، خسرنا الآن مدافعا ثالثا في فترة وجيزة".

وأضاف "سنعمل على تعزيز صفوفنا لمواصلة السعي لتحقيق أهدافنا".