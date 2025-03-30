برشلونة : قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي برشلونة الى رفع سلسلة مبارياته بلا هزيمة الى 20 في مختلف المسابقات من خلال حسم دربي كاتالونيا امام جاره وضيفه جيرونا 4 1 الاحد ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

واستعاد فريق المدرب الالماني هانزي فليك تقدمه بفارق ثلاث نقاط على ريال مدريد حامل اللقب، الفائز السبت على ليغانيس 3 2، في صدارة الترتيب (66 مقابل 63).

وبعد ان افتتح الـ "بلاوغرانا" التسجيل بهدف عن طريق الخطأ من التشيكي لاديسلاف كرييتشي (43)، رد جيرونا بهدف مفاجئ عبر الهولندي أرنو دانجوما (53)، قبل أن يضرب عملاق كاتالونيا بقوة في ثلث الساعة الاخير من المباراة بثلاثة اهداف منها اثنان لليفاندوفسكي (61 و77)، وآخر للبديل فيران توريس (86).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده الى 25 هدفا في صدارة ترتيب هدافي "لا ليغا".

وحقق برشلونة الذي بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فوزه السادس تواليا قبيل مواجهة اتلتيكو مدريد الاربعاء ضمن إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس (تعادلا 4 4 ذهابا).

وشهدت التشكيلة الاساسية للعملاق الكاتالوني عودة ليفاندوفسكي بعد دخوله بديلا في الفوز على أوساسونا (3 0 في مباراة مؤجلة) الخميس.

ونجح أصحاب الأرض في الهيمنة على اللقاء من بدايته، من خلال السيطرة شبه الكاملة على الاستحواذ والتي وصلت الى 72 في المئة خلال الشوط الاول. لكن جيرونا مفاجأة الموسم الماضي بحلوله ثالثا كان محظوظا لتلافي اهتزاز شباكه مبكرا، فدنت اولى الفرص لليفاندوفسكي بعد تمريرة من لامين جمال، لكن الحارس الارجنتيني باولو غاسانيغا كان في المرصاد (8).

وبعد مراوغته لاعبين من جيرونا، كاد جمال يفتتح التسجيل لكن تسديدته أبعدها حارس جيرونا (15).

وجدد غاسانيغا تألقه عندما ارتمى مبعدا رأسية الاوروغوياني رونالد أراوخو التي كانت في طريقها الى الشباك اثر ركلة ركنية (22).

ونجح بطل إسبانيا 27 مرة في اقتناص الهدف الاول اثر ركلة حرة نفذها جمال لكنها ارتدت من قدم كرييتشكا الى داخل مرماه (43).

وعلى عكس مجريات القاء، اقتنص الضيوف هدف التعادل بعدما انقض البرازيل آرثر على تمريرة خاطئة من دفاع برشلونة قبل أن يمرر الهولندي دالي بليند الى مواطنه دانجوما الذي لم يتردد في ايداع الكرة المرمى (53).

وأوشك برشلونة على استعادة التقدم عندما مرر اريك غارسيا كرة عرضية من داخل المنطقة زاحفة لكنها مرت قريبة جدا من المرمى من دون أن يتمكن احد مهاجمي برشلونة من متابعتها (60).

وجاء الانقاذ بعد دقيقة واحدة عبر ليفاندوفسكي الذي أعاد لفريقه التقدم بعدما حول له فيرمين لوبيس الكرة برأسه داخل المنطقة، تلقفها البولندي بدهاء عال وسددها "على الطاير" في المرمى (61).

وأمّن ليفاندوفسكي بنفسه على النتيجة بتسجيله الثالث لفريقه والثاني له اثر هجمة مرتدة بعدما هيأ الكرة لنفسه وسددها في الزاوية البعيدة (77).

وعزز توريس أهداف فريقه بتدوينه على الرابع قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي (86).

فياريال يستعيد نغمة الفوز

من جهة أخرى، عاد فياريال إلى سكة الانتصارات وذلك بفوزه على مضيفه خيتافي 2 1.

وسُجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الاول، فتقدم فياريال عبر أيوسي بيريس (15)، وأدرك خيتافي التعادل بفضل كارليس بيريس (29)، قبل أن يخطف فريق "الغواصة الصفراء" النقاط الثلاث بهدف المهاجم الشاب الفرنسي تييرنو باري (33).

ورفع فياريال الذي تعرض لخسارتين أمام ألافيس 0 1 وريال مدريد 1 2 في المرحلتين الماضيتين، رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، متقدما بفارق ثلاث نقاط على ريال بيتيس الذي يلعب أمام إشبيلية لاحقا اليوم.

في المقابل، مُني خيتافي بخسارته الاولى بعد فوزين تواليا على أتلتيكو مدريد وأوساسونا بالنتيجة ذاتها 2 1، والـ 11 له هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر موقتا.

ويلعب اليوم أتلتيك بلباو مع أوساسونا، وفالنسيا مع ريال مايوركا.